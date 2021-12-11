Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com contrato até o final de 2023, Pablo termina temporada como artilheiro do São Paulo
futebol

Com contrato até o final de 2023, Pablo termina temporada como artilheiro do São Paulo

Camisa nove marcou 13 gols em 2021 e acabou como o mais goleador do time. Com vínculo até o final de 2023, jogador perdeu espaço no fim da temporada, mas deve continuar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2021 às 16:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:00

A temporada do São Paulo terminou com o atacante Pablo na artilharia geral da equipe. Com 13 gols, o camisa nove ficou na frente de Rigoni, com 11 gols, além da dupla Gabriel Sara e Luciano, que terminou com dez gols cada.  O atacante marcou um gol a mais do que na temporada anterior, quando fez 12 gols em 53 partidas disputadas. Neste ano, ele marcou 13 em 38 partidas, em 15 partidas a menos do que ano passado.
No entanto, apesar da artilharia do São Paulo, Pablo perdeu espaço na reta final das competições, principalmente após a chegada de Calleri e a recuperação de Luciano, que estava no departamento médico . Sua última partida foi no dia 24 de novembro, no empate contra o Athletico-PR. No último jogo do ano, diante do América-MG, ele foi vetado por conta de um quadro gripal.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Com contrato até dezembro de 2023, Pablo tem convivido com as críticas da torcida, mas o caminho mais provável é a sua permanência no Tricolor. Em julho, o Internacional chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas as negociações não evoluíram. Na ocasião, o atacante rechaçou a saída. Segundo o 'Transfermarkt', ele tem valor de mercado na faixa dos 1,5 millhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual).
- Em nenhum momento pensei em sair, em nenhum momento chegou em mim propostas. Sou muito feliz aqui, minha família é muito feliz aqui. Espero ajudar o clube a voltar a vencer um Brasileiro, uma Libertadores, conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Estou muito feliz aqui, espero continuar ajudando a equipe sempre da melhor maneira possível - disse.
Crédito: PabloterminouatemporadacomoartilheirodoSãoPaulo,com13gols(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados