Com contrato até o final de 2023, Pablo termina temporada como artilheiro do São Paulo

A temporada do São Paulo terminou com o atacante Pablo na artilharia geral da equipe. Com 13 gols, o camisa nove ficou na frente de Rigoni, com 11 gols, além da dupla Gabriel Sara e Luciano, que terminou com dez gols cada. O atacante marcou um gol a mais do que na temporada anterior, quando fez 12 gols em 53 partidas disputadas. Neste ano, ele marcou 13 em 38 partidas, em 15 partidas a menos do que ano passado.

No entanto, apesar da artilharia do São Paulo, Pablo perdeu espaço na reta final das competições, principalmente após a chegada de Calleri e a recuperação de Luciano, que estava no departamento médico . Sua última partida foi no dia 24 de novembro, no empate contra o Athletico-PR. No último jogo do ano, diante do América-MG, ele foi vetado por conta de um quadro gripal.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Com contrato até dezembro de 2023, Pablo tem convivido com as críticas da torcida, mas o caminho mais provável é a sua permanência no Tricolor. Em julho, o Internacional chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas as negociações não evoluíram. Na ocasião, o atacante rechaçou a saída. Segundo o 'Transfermarkt', ele tem valor de mercado na faixa dos 1,5 millhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual).

- Em nenhum momento pensei em sair, em nenhum momento chegou em mim propostas. Sou muito feliz aqui, minha família é muito feliz aqui. Espero ajudar o clube a voltar a vencer um Brasileiro, uma Libertadores, conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Estou muito feliz aqui, espero continuar ajudando a equipe sempre da melhor maneira possível - disse.