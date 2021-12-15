Com contrato até o final de 2022, Reinaldo termina temporada como líder de assistências do São Paulo

A temporada de de 2021 foi boa para o lateral-esquerdo Reinaldo no São Paulo. Titular na maioria dos jogos, ele foi o quinto jogador com mais partidas pelo clube, com 52, atrás apenas de Igor Gomes, Léo, Nestor e Tiago Volpi. Além disso, o camisa seis foi o líder de assistências na temporada, com 11, ficando na frente de Nestor, Benítez e Rigoni, que contribuíram com seis passes para tentos na temporada de 2021. O jogador, um dos mais longevos do elenco, deve permanecer no São Paulo.