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Com contrato até o final de 2022, Reinaldo termina temporada como líder de assistências do São Paulo

Lateral-esquerdo anotou 11 passes para gol em 2021, sendo o principal garçom da equipe. Jogador renovou contrato com o Tricolor nesta temporada até o final do próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 17:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:00

A temporada de de 2021 foi boa para o lateral-esquerdo Reinaldo no São Paulo. Titular na maioria dos jogos, ele foi o quinto jogador com mais partidas pelo clube, com 52, atrás apenas de Igor Gomes, Léo, Nestor e Tiago Volpi.  Além disso, o camisa seis foi o líder de assistências na temporada, com 11, ficando na frente de Nestor, Benítez e Rigoni, que contribuíram com seis passes para tentos na temporada de 2021. O jogador, um dos mais longevos do elenco, deve permanecer no São Paulo.
Em abril deste ano, o contrato de Reinaldo foi renovado de dezembro de 2021 para dezembro de 2022, ou seja, mais uma temporada. Vale ressaltar que o acordo foi prorrogado automaticamente devido a metas que o lateral atingiu em um contrato assinado em outubro de 2019.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiReinaldo chegou no São Paulo em 2013 e atuou por duas temporadas no Tricolor. Depois, acabou sendo emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, retornando ao Morumbi em 2018. Até o momento, foram 318 jogos, com 24 gols marcados desde 2013, quando estreou.
Crédito: ReinaldofoiolíderdeassistênciasdoSãoPauloem2021(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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