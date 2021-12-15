Com contrato até o final de 2022, Reinaldo termina temporada como líder de assistências do São Paulo

A temporada de de 2021 foi boa para o lateral-esquerdo Reinaldo no São Paulo. Titular na maioria dos jogos, ele foi o quinto jogador com mais partidas pelo clube, com 52, atrás apenas de Igor Gomes, Léo, Nestor e Tiago Volpi. Além disso, o camisa seis foi o líder de assistências na temporada, com 11, ficando na frente de Nestor, Benítez e Rigoni, que contribuíram com seis passes para tentos na temporada de 2021. O jogador, um dos mais longevos do elenco, deve permanecer no São Paulo.
Em abril deste ano, o contrato de Reinaldo foi renovado de dezembro de 2021 para dezembro de 2022, ou seja, mais uma temporada. Vale ressaltar que o acordo foi prorrogado automaticamente devido a metas que o lateral atingiu em um contrato assinado em outubro de 2019.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiReinaldo chegou no São Paulo em 2013 e atuou por duas temporadas no Tricolor. Depois, acabou sendo emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, retornando ao Morumbi em 2018. Até o momento, foram 318 jogos, com 24 gols marcados desde 2013, quando estreou.