Com contrato até o final de 2022, Igor Vinícius encerra temporada com melhores números no São Paulo

Contratado em janeiro de 2019 pelo São Paulo, Igor Vinícius encerra o ano de2021 como a melhor temporada da carreira. Ao todo, foram 40 jogos, dois gols e cinco assistências pelo clube. Os números superaram 2018, em que olateral-direito anotou seis passes para gols atuando pela Ponte Preta. Alémdisso, o defensor chegou à marca de 100 partidas com a camisa do Tricolor noúltimo dia 24, diante do Athletico Paranaense. - Esta temporada ficou marcada para mim. Pude aprimorar meu desempenhoofensivo e contribuir bastante para a equipe no ataque. Em 2021, tive mais queo dobro de participações em gols do que no último ano e isso é valioso demaispara mim. Estas experiências têm favorecido demais em meu amadurecimentoe crescimento como profissional. Espero ajudar ainda mais o São Paulo em2022 - disse o defensor.

No início da temporada, Igor foi bem na campanha do título do São Paulo no Campeonato Paulista. Em 13 partidas na competição, o defensor anotou dois gols e cinco assistências, que o fizeram ser o garçom da equipe do Morumbi no torneio. Além disso, o número de jogos em 2021 bateu o ano de 2020, quando o atleta atuou em 34 partidas.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!- O Campeonato Paulista foi marcante para todos nós atletas. Pudemos tirar oclube da fila de títulos e isso marcou o nome de cada um na história. Poder tersido o garçom da equipe na competição foi algo incrível para mim, pois me deumuita confiança para o decorrer da temporada. Infelizmente, além de sofrer acontusão no olho, que me deixou longe dos gramados por cerca de um mês, oano não acabou como gostaríamos, mas tiramos muitos aprendizados paralevar a 2022. Aprendemos demais em 2021 - afirmou o lateral-direito.

Formado nas categorias de base do Santos, entre 2010 e 2017, Igor Viníciusteve apenas dois jogos como profissional no clube da Vila Belmiro. Em 2018,transferiu-se ao Ituano, sendo o segundo jogador que mais atuou pelo clube noCampeonato Paulista daquele ano. Antes de chegar ao São Paulo, foiemprestado à Ponte Preta, ainda em 2018. Em dezembro de 2019, o lateral-direito foi comprado em definitivo pelo Tricolor.