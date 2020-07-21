Com contrato até o fim do Paulista, Luiz quer Mirassol surpreendendo

Crédito: Divulgação/Mirassol

O retorno do Mirassol ao Campeonato Paulista está perto. Nesta quinta-feira, às 15h, o Leão visita o Água Santa pela penúltima rodada da fase de grupos do estadual. Reforço do clube durante a paralisação do torneio por conta da pandemia de coronavírus, o goleiro Luiz espera duas partidas difíceis para a equipe confirmar a classificação para as quartas de final.- Tivemos um bom tempo de preparação. Ficamos concentrados no centro de treinamento desde o início da apresentação. O Mirassol teve todos os cuidados possíveis e nos forneceu tudo que foi necessário para que pudéssemos trabalhar sem nenhum risco. Trabalhamos várias situações que vamos encontrar na retomada da competição. Teremos dois jogos difíceis pela frente e acreditamos na classificação para a próxima fase - analisou o jogador.

Luiz, que foi revelado pelo Mirassol, tem contrato com o clube até o fim do Campeonato Paulista. Mesmo que seja um contrato breve, o atleta prefere não pensar no futuro neste momento e busca o foco em ajudar os companheiros.

- Para mim, retornar para o Mirassol foi gratificante mesmo tendo contrato até o fim do Paulistão. Espero de alguma forma estar ajudando no que for necessário. Algumas situações estão surgido, mas o momento agora é focar na reta decisiva do Paulista - finalizou.