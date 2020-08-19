Com contrato até dezembro de 2022, Everton é anunciado pelo Grêmio

Crédito: Divulgação/Grêmio

Através dos seus canais oficiais, o Grêmio fez o já esperado anúncio oficial da chegada do atacante Everton em transação onde Luciano foi para o São Paulo. Assim como o agora ex-atacante do Imortal fez junto a equipe paulista, Everton assinou acordo válido até dezembro de 2022.

O único "entrave" que existia para que as partes chegassem a um consenso era o aspecto dos direitos de cada atleta já que, como o São Paulo detinha 100% do jogador e o Grêmio dividia 50% junto ao Leganés-ESP, ficou acertado que o time paulista manteria 50% dos direitos para que houvesse igualdade nos termos.

Com isso, o jogador de 31 anos de idade revelado nas categorias de base do Paraná e com passagem por outras equipes como Tigres-MEX, Botafogo e Atlético-MG passa pelos tradicionais exames médicos e, em caso de aprovação, ele viaja direto para o Rio de Janeiro. Isso porque, nessa quarta-feira (19) às 19h15, a equipe gremista enfrenta no Maracanã justamente uma de suas ex-equipes, o Flamengo.