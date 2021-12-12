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Com contrato até 2023, Volpi disputa todos os jogos do Brasileirão; São Paulo esfria procura por outro goleiro

Após altos e baixos, arqueiro cresceu de produção no final da temporada. Mesmo com clubes interessados no reserva Lucas Perri, São Paulo não deve investir em goleiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 08:00

O goleiro Tiago Volpi conseguiu pelo segundo ano consecutivo uma grande marca: atuou em todos os jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Jogador esteve presente nas 38 partidas do Tricolor na competição e ainda foi o atleta com mais jogos na temporada: 64 das 70 partidas. Depois de passar por altos e baixos no ano, como nas eliminações da Libertadores e Copa do Brasil, quando foi questionado pelas falhas, Volpi deu a volta por cima e foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o clube brigou contra o rebaixamento.
Com contrato até 2023, o jogador, comprado em 2019 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época), tem a confiança da diretoria e ficou no clube após seu nome ser ventilado por clubes mexicanos no final da última temporada.
Por falar no México, o goleiro está no país, onde visitou o Quéretaro, equipe em que atuou de 2015 a 2019 e ganhou a Copa do México de 2016 e a Supercopa MX em 2017. Volpi foi a um evento onde apresentou os novos reforços do clube e falou sobre a possibilidade de voltar a defender a camisa do 'Gallo'.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Com boas partidas, Volpi deve se manter na posição de titular do São Paulo em 2022. Mesmo com clubes interessados no reserva Lucas Perri, o Tricolor não deve investir em jogadores da posição. O goleiro Ivan, da Ponte Preta, era desejo da diretoria, mas os altos valores afastaram uma contratação.
Crédito: VolpisedestacounofinaldatemporadadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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