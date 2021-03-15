Com contrato apenas até junho de 2022, Solskjaer despista sobre renovação

Com apenas um ano de contrato com o Manchester United, Solskjaer ainda não conversa por renovação. O comandante norueguês garantiu que seu foco está apenas em fazer o seu trabalho.

- O meu pensamento está centrado em fazer o meu trabalho o melhor possível todos os dias. O meu foco é apenas esse.Solskjaer caiu nas graças da direção. Estes acreditam que o treinador resgatou o verdadeiro DNA do Manchester United. Com a torcida, o norueguês divide opiniões. Muitos pediram sua saída após a eliminação na Liga dos Campeões, outros o defendem pela boa campanha na Premier League.