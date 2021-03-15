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futebol

Com contrato apenas até junho de 2022, Solskjaer despista sobre renovação

Treinador do Manchester United tem moral com a direção e conversas devem ser iniciadas em breve...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:37

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 14:37
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP/
Com apenas um ano de contrato com o Manchester United, Solskjaer ainda não conversa por renovação. O comandante norueguês garantiu que seu foco está apenas em fazer o seu trabalho.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- O meu pensamento está centrado em fazer o meu trabalho o melhor possível todos os dias. O meu foco é apenas esse.Solskjaer caiu nas graças da direção. Estes acreditam que o treinador resgatou o verdadeiro DNA do Manchester United. Com a torcida, o norueguês divide opiniões. Muitos pediram sua saída após a eliminação na Liga dos Campeões, outros o defendem pela boa campanha na Premier League.
O Manchester United volta a jogar na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Milan, pela Liga Europa.

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