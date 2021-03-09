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Com contratações, São Paulo toma cuidado com número de estrangeiros

Após a contratação de Orejuela, o Tricolor atingiu o limite de estrangeiros que podem ser relacionados para competições nacionais, mas ainda mira um reforço uruguaio...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 09:00
Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
Em momento de contratações e de busca por reforços, o São Paulo, que já fechou com o lateral direito Orejuela, o zagueiro Miranda e o ponta Bruno Rodrigues, tem como foco a contratação do meia uruguaio Gabriel Neves. O São Paulo, porém, tem uma preocupação para fechar com o atleta do Nacional do Uruguai: o número de estrangeiros na equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
De acordo com o parágrafo 6º, do Artigo 18, do regulamento da Série A1 do Campeonato Paulista, não há limite de registro e inscrição de atletas estrangeiros pelos clubes, mas somente cinco poderão ser incluídos na súmula entre titulares e reservas. No Brasileirão, a situação é a mesma.
Já a Conmebol, órgão máximo do futebol Sul-Americano, não define um limite de atletas estrangeiros, fazendo com que, na Libertadores, isso não seja um problema para o São Paulo.
Atualmente, o Tricolor conta com justamente cinco estrangeiros no elenco, são eles:- Arboleda (Equador);- Orejuela (Colômbia);- João Rojas (Equador);- Gonzalo Carneiro (Uruguai);- Tréllez (Colômbia).
No momento, o São Paulo poderia relacionar todos seus atletas estrangeiros para uma partida, porém, caso contrate Gabriel Neves, deverá tomar cuidado para não exceder o limite, precisando revezar os relacionados.Dentre os estrangeiros, Tréllez e Carneiro são os mais prováveis de deixarem o clube.
O colombiano não vem sendo aproveitado pelo São Paulo e, caso a situação continue assim, pretende rescindir o contrato, que vai até o fim de 2021 e sair. O Sport está interessado na contratação do atacante, que não foi inscrito no Paulista. As informações são do Globo Esporte.
Já o uruguaio, segundo o blog do Menon, já informou ao clube que não renovará o contrato, que acaba no final de março.
Rojas tem contrato até o término do Paulistão, mas, após boas atuações, vem tendo sua renovação como pedido de muitos torcedores.
O São Paulo só volta a campo neste sábado (13), para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h30, em partida válida pela quarta rodada do Paulistão. Em boa fase após duas goleadas seguidas, sendo uma delas no clássico contra o Santos, o Tricolor espera manter o bom momento que vive.

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