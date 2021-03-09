Com contratações, São Paulo toma cuidado com número de estrangeiros

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Em momento de contratações e de busca por reforços, o São Paulo, que já fechou com o lateral direito Orejuela, o zagueiro Miranda e o ponta Bruno Rodrigues, tem como foco a contratação do meia uruguaio Gabriel Neves. O São Paulo, porém, tem uma preocupação para fechar com o atleta do Nacional do Uruguai: o número de estrangeiros na equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

De acordo com o parágrafo 6º, do Artigo 18, do regulamento da Série A1 do Campeonato Paulista, não há limite de registro e inscrição de atletas estrangeiros pelos clubes, mas somente cinco poderão ser incluídos na súmula entre titulares e reservas. No Brasileirão, a situação é a mesma.

Já a Conmebol, órgão máximo do futebol Sul-Americano, não define um limite de atletas estrangeiros, fazendo com que, na Libertadores, isso não seja um problema para o São Paulo.

Atualmente, o Tricolor conta com justamente cinco estrangeiros no elenco, são eles:- Arboleda (Equador);- Orejuela (Colômbia);- João Rojas (Equador);- Gonzalo Carneiro (Uruguai);- Tréllez (Colômbia).

No momento, o São Paulo poderia relacionar todos seus atletas estrangeiros para uma partida, porém, caso contrate Gabriel Neves, deverá tomar cuidado para não exceder o limite, precisando revezar os relacionados.Dentre os estrangeiros, Tréllez e Carneiro são os mais prováveis de deixarem o clube.

O colombiano não vem sendo aproveitado pelo São Paulo e, caso a situação continue assim, pretende rescindir o contrato, que vai até o fim de 2021 e sair. O Sport está interessado na contratação do atacante, que não foi inscrito no Paulista. As informações são do Globo Esporte.

Já o uruguaio, segundo o blog do Menon, já informou ao clube que não renovará o contrato, que acaba no final de março.

Rojas tem contrato até o término do Paulistão, mas, após boas atuações, vem tendo sua renovação como pedido de muitos torcedores.