Com conquista da sétima Bola de Ouro, Messi iguala recorde de Pelé

Ao vencer a sétima Bola de Ouro na carreira, Lionel Messi igualou uma marca histórica de Pelé. Nesta segunda-feira, o craque argentino empatou com o Rei do Futebol no número de prêmios de melhor do mundo da revista France Football.Todos os prêmios da Bola de Ouro vencidos por Pelé foram entregues apenas em 2014. Criado em 1956, o prêmio da revista France Football era concedido apenas aos jogadores que atuavam na Europa, algo que acabou apenas em 2007.

Dessa forma, em 2014, a France Football decidiu 'corrigir os erros do passado', e revisou toda a sua lista de vencedores do prêmio. O Rei do Futebol, portanto, foi agraciado com sete Bolas de Ouro pelos anos de 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

Campeão da Copa América pela Argentina, Lionel Messi encerrou um jejum de 28 anos sem títulos. Eleito o grande craque da competição ao vencer o Brasil por 1 a 0 na final, que ocorreu em pleno Maracanã, o jogador tornou-se o grande candidato para ser eleito o melhor jogador do mundo.

- É incrível voltar a estar aqui. Dois anos atrás, eu acreditava que eram os meus últimos anos, eu não sabia o que teria pela frente, e aqui estou eu novamente. Muitas vezes me perguntavam quando eu ia me aposentar, mas estou aqui novamente, aqui em Paris, estou muito feliz de estar nesse palco. Sou alguém que vai continuar lutando, quero novos desafios. Eu não sei quanto mais tenho pela frente, mas espero que muito, porque eu amo jogar futebol - disse Messi.