Com confusão no fim, Porto e Sporting empatam em jogo quente do Campeonato Português

Quatro gols, expulsões, bola na trave e confusão após o apito final. Com esses aperitivos, Porto e Sporting empataram em 2 a 2 no Estádio do Dragão, nesta sexta-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Português. Paulinho e Nuno Santos abriram o placar para os Leões, mas Fábio Vieira e Taremi marcaram para o time da casa.

Com o resultado, o Porto segue na liderança da Primeira Liga, com 60 pontos conquistados. Já o Sporting permanece na segunda colocação, com 54 pontos na tabela.> Veja quais são os clubes com mais títulos de Intercontinental/Mundial da FifaPLACAR ABERTO

O começo de partida foi marcado por muita intensidade. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Porto criou duas chances que levaram perigo ao gol defendido por Adán. Entretanto, o Sporting respondeu, equilibrou a partida e balançou as redes do Porto.

Aos oito minutos, Ricardo Esgaio inverteu o jogo para Matheus Reis, que cruzou na medida para Paulinho. O centroavante dos Leões subiu sozinho e cabeceou no canto, sem chances de defesa para Diogo Costa.CONTRA-ATAQUE FATAL

Durante o primeiro tempo, o Sporting atacou nos espaços deixados pelo Porto e, consequentemente, ampliou a vantagem. Aos 34 minutos, Nuno Santos recebeu pelo meio e abriu para Matheus Reis, que partiu em liberdade pela esquerda.

O camisa 2 dos Leões avançou e cruzou para a área. A bola passou por todos e caiu nos pés de Pablo Sarabia, que tocou para Nuno Santos, sozinho na pequena área, empurrar a bola para o fundo das redes.

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Quando parecia que o jogo tinha ficado ainda mais complicado para os donos da casa, o Porto conseguiu diminuir. Aos 37 minutos, os Dragões subiram pelo lado esquerdo, e a bola chegou Taremi. O atacante, por sua vez, cruzou rasteiro para trás para Fábio Vieira, que, de primeira, bateu no canto do goleiro Adán.UM A MENOS

A situação do Sporting ficou delicada na partida logo no retorno do intervalo. Aos três minutos, Evanilson recebeu ótimo passe e ficaria cara a cara com Ádan para tentar empatar o jogo. Contudo, Coates cometeu falta no atacante, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.PRESSÃO QUE FUNCIONA

Com um homem a mais durante praticamente todo o segundo tempo, o Porto praticamente só jogou no campo do Sporting e conseguiu o gol. Aos 33 minutos, Fábio Vieira conduziu a bola pela esquerda e cruzou na medida para Taremi testar de cabeça e deixar tudo igual no Dragão.

Antes do empate, o Porto já criava chances claras de gol e, por pouco, não fez o segundo mais cedo. Aos 14 minutos, acertou um chute de perna esquerda de primeira que carimbou a trave do Sporting.ESQUENTOU

Após o fim do jogo, houve confusão no gramado. No último lance, Pepe reclamou de pênalti, mas o árbitro não assinalou a possível falta e encerrou a partida. A partir de então, houve confusão entre os jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes, e houve "chuva de cartões" vermelhos, incluindo um para o zagueiro brasileiro naturalizado português.SEQUÊNCIA

O próximo compromisso do Porto acontece na quinta-feira, às 17h (de Brasília), diante da Lazio, pela Liga Europa. Já o Sporting enfrenta o Manchester City na terça-feira, às 15h, pelas oitavas de final da Champions League.