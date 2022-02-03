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Com conexões em Dubai, presidente do Monsoon FC viaja para o país para firmar parcerias

Passagem do brasileiro inclui reunião com empresa de mídia global, e encontros com presidente do Saint-Étienne e dono do Boston FC
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 10:52
Presidente do Monsoon FC, Lucas Pires, está em Dubai, nos Emirados Árabes, com o objetivo de firmar parcerias para o mais novo clube de Porto Alegre. Radicado nos Estados Unidos, o brasileiro possui fortes conexões no Oriente Médio, dentre elas uma parceria com o grupo Monsoon VP International, uma respeitada empresa sediada em Dubai e que tem como CEO Sumant SharmaO empresário indiano do ramo de tecnologia participou da criação e venda da Acme Packet (líder no fornecimento global de tecnologia de controle de fronteiras de sessão) para a Oracle (renomada multinacional de tecnologia e informática) pelo valor US$ 2,7 bilhões.
A passagem de Lucas Pires pelo Oriente Médio inclui reuniões na ITP Media Group, empresa que conta com mais de 60 marcas de mídia e que atrai milhares de investidores em suas divisões de consumo, negócios e influenciadores. Pires aproveitou a oportunidade para também estabelecer conexões com grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Dentre eles o atual presidente do Saint-Étienne, Bernard Caiazzo, o CEO de Negócios de Futebol do Athlético-PR, Alexandre Mattos, Renato Valentim, dono do Boston FC, e o ex-dirigente do Fluminense, Marcelo Teixeira.
- Vim para o Oriente Médio com o objetivo de firmar novas parcerias e expandir ainda mais as relações com esses grandes profissionais do futebol. O mercado atual exige um networking avançado e estamos conseguindo estabelecer essas conexões nessa passagem pelo Oriente Médio - enfatizou Lucas Pires.
Crédito: PresidentedoMonsoonFC,LucasPires,eAlexandreMattos(Foto:Divulgação

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