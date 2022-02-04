Com colaboração da torcida, CSA lança seu novo uniforme

A integração entre torcida e clube atingiu um nível importante pelos lados do CSA com o lançamento dos novos uniformes do clube para a temporada 2022 onde os fãs do Azulão participaram tanto na idealização de opções de design como na votação via redes sociais para a escolha do modelo ideal. A produção dos mesmos ficou por conta da fornecedora de material esportivo do Marujo, a Volt Sport.Tabela divulgada: contra quem o CSA fará sua estreia na Série BNão à toa, na celebração do lançamento, tanto Fernando Kleimann, Sócio-Diretor da Volt, como Ricardo Lima, Diretor de Negócios do CSA, valorizaram bastante o caráter de colaboração que fortalece bastante a relação dos fãs com a entidade.

- É o nosso segundo lançamento em parceria com o CSA. A participação ativa do torcedor na confecção dos uniformes é uma das metas da Volt. Na minha visão de mercado, essas ativações aproximam os fãs dos uniformes, criando um sentimento com o produto. Somado a tudo isso, colocamos nossa expertise nos modelos, dando ao Maior de Alagoas o que há de melhor no mercado - disse Fernando.

- Nosso maior patrimônio é a torcida, então precisamos sempre valorizá-la. A escolha da camisa é o primeiro passo de outros que esperamos realizar para ter o torcedor perto. Combinado a isso, temos uma parceria com a Volt, que nos entrega um material da melhor qualidade. Esperamos que seja um ano vitorioso para nós - agregou Ricardo.