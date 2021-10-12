Com clássico e jogos em casa, São Paulo define programação da semana

Após o empate sem gols com o Cuiabá, na última segunda-feira (11), na Arena Pantanal, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará dois jogos em casa, contra Ceará, na quinta-feira e o clássico contra o Corinthians, na segunda. A semana começa com treinamento na parte da tarde no CT da Barra Funda, nesta terça-feira. Logo depois, na quarta, mais um treinamento, novamente na parte da tarde, onde Crespo deve montar a equipe que enfrentará o Vozão, em jogo decisivo para se afastar da parte de baixo da tabela.
A quarta-feira é agitada. O time joga, às 19h, contra o Ceará, no Morumbi, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na sexta, o elenco se reapresenta na parte da tarde, onde iniciará a preparação para enfrentar o Corinthians, em mais um Majestoso, no Morumbi. A sexta-feira marca mais um treinamento para os comandados de Hernán Crespo, novamente na parte da tarde.
O sábado terá treino na parte da manhã no CT da Barra Funda. Já no domingo, o time fecha a preparação para enfrentar o Corinthians. Os rivais se enfrentam na segunda-feira, às 20h. no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão.
VEJA A PROGRAMAÇÃO
Terça-feira (12/10)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Quarta-feira (13/10)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Quinta-feira (14/10)São Paulo x Ceará - 19 h26ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi
Sexta-feira (15/10)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Sábado (16/10)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Domingo (17/10)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Segunda-feira (18/10)São Paulo x Corinthians - 20h27ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi