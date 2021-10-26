Com clássico, CBF detalha três jogos do São Paulo no Brasileirão; veja datas e horários

A CBF confirmou as datas e horários dos confrontos do Campeonato Brasileiro entre a 31ª e 33ª rodada. No período, o São Paulo enfrenta Fortaleza e Palmeiras fora do Morumbi. O time só terá um jogo em casa, diante do Flamengo. O São Paulo vai buscar melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na Libertadores e afastar também o perigo da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor é o 13º colocado, com 34 pontos.