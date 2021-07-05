Com cinco pontos em nove rodadas, São Paulo se complica no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

No último domingo (4), o São Paulo somou mais um resultado negativo no Brasileirão. Jogando em casa, o Tricolor abriu o placar mas sofreu uma virada e perdeu por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino. Com a derrota, o time segue em situação complicada, ficando mais uma rodada na zona de rebaixamento. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Contra o Red Bull, o Tricolor chegou a quase um quarto do Brasileirão já jogado. Com nove partidas já realizadas, 23,7% do campeonato já aconteceu e, com uma parte considerável já disputada, os números do Tricolor são muito insatisfatórios até o momento.

O São Paulo, atualmente, ocupa a 17ª colocação da tabela do Brasileirão, com somente cinco pontos conquistados dos 27 já disputados até o momento. O time ainda não venceu na competição e, ao todo, acumula cinco empates e quatro derrotas nas primeiras nove rodadas da competição.

Para piorar a situação da equipe, a distância para o 15º colocado, o América Mineiro, é de quatro pontos, não podendo ser superada em uma rodada só. O primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Sport, está mais próximo, apenas um ponto à frente do Tricolor.

Entretanto, dois times na zona da degola tem duas partidas a menos: o Cuiabá e o Grêmio. Ambos precisam vencer apenas um de seus jogos para ultrapassar o São Paulo. O Cuiabá somaria sete pontos com uma vitória, enquanto o Grêmio, atual lanterna, empataria com o Tricolor Paulista em cinco pontos, mas o superaria no critério de desempate.

Caso vençam os dois confrontos que tem a menos, ambos os times passariam o São Paulo e não poderiam ser ultrapassados em apenas uma rodada.