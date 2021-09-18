Com cinco gols em seis jogos, Felipe Silva comemora boa fase no futebol chinês

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O início do atacante Felipe Silva no futebol chinês vem agradando e muito a diretoria e a torcida do Chengdu Better. Com cinco gols marcados em seis jogos na China League One, o jogador piauiense se diz satisfeito com o seu rendimento até o momento.

- É sem dúvida uma média muito boa. Marquei nos últimos quatro jogos e me sinto em plena forma para seguir nessa ótima fase. Estou muito feliz em corresponder às expectativas de todos no clube - afirmou.

O Chengdu ocupa neste momento a vice-liderança do campeonato com 48 pontos, quatro a menos que o primeiro colocado. O time de Felipe volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrentará o penúltimo colocado. O brasileiro ressalta a extrema relevância da partida.