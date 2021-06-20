Com chuva de golaços, Suíça vence a Turquia pela Eurocopa

Neste domingo, a Seleção Suíça enfrentou a Seleção Turca no Baku Olympic Stadium, na cidade de Baku, pela terceira rodada do grupo A da Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Suíça por 3 a 1, que marcou com Seferovic e Shaqiri (duas vezes), enquanto a Turquia marcou com Ifan Can Kahveci.
Veja a tabela da EurocopaGOL RELÂMPAGOA Suíça conseguiu sair na frente do marcador já no início da partida deste domingo. Aos seis minutos de jogo, Steven Zuber achou uma assistência para o atacante Haris Seferovic que, de fora da área, finalizou para abrir o placar em Baku.
GOLAÇOAinda na primeira etapa do confronto, os suíços acharam mais um gol contra a Turquia. Steven Zuber, mais uma vez, achou a assistência para o meio-campista Xherdan Shaqiri que, de fora da área, conseguiu acertar uma finalização no gol para marcar um golaço.
DESCONTOUAtrás do marcador, a Turquia criou muitas chances de ataque durante o primeiro tempo do jogo, mas foi apenas na segunda etapa que o gol saiu. Com dezessete minutos, Hakan Çalhanoglu passou para Irfan Can Kahveci, que marcou um golaço de longe.
FECHOU A CONTALogo após o gol da Turquia, a Suíça optou por acabar as chances dos turcos de buscar uma possível reação. Dessa forma, aos 23 minutos, um contra-ataque veloz dos suíços foi visto, e Steven Zuber achou a sua terceira assistência no jogo. Shaqiri recebeu dentro da área e acertou mais um belo chute.
SEQUÊNCIAA Suíça aguarda o resultado final dos demais grupos para ver se conseguirá a classificação para o mata-mata da Eurocopa como uma das melhores seleções na terceira colocação. A Turquia, por sua vez, foi eliminada com três derrotas na competição.