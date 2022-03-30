Com chegada de Luís Castro, Botafogo afasta Lúcio Flávio e Flávio Tênius do time A

As mudanças no 'novo' Botafogo já começaram. Com a chegada de Luís Castro, o clube promoveu as primeiras mexidas na comissão técnica: o preparador de goleiros Flávio Tênius e o assistente técnico - e então treinador interino - Lúcio Flávio foram avisados que não estão dos planos do dia a dia do português.+ Com meta de 30 jogadores no elenco, Luís Castro já visa criação de 'Botafogo B' no curto prazo

A dupla, porém, não foi demitida. O Botafogo busca uma definição concreta para os dois, seja trabalhando no time B ou realmente seguindo o futuro em outra equipe.

– Não é surpresa que um treinador venha com a sua comissão técnica. As vezes sua família pode viajar para um lugar novo e uma pessoa ficar deslocada, é isso que pode acontecer. Não tem nada a ver com caráter ou necessariamente por ser profissional ruim. Eu não abdico de ninguém da minha comissão, somos um time. Se não estivermos coordenados, acho que teremos dificuldades - afirmou Luís Castro durante a apresentação.

Flávio Tênius e Lúcio Flávio tiveram conversas com André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, logo depois da coletiva de imprensa de Luís Castro. O executivo comunicou a situação aos dois. O Botafogo soltou um comunicado sobre o preparador de goleiros nesta quarta-feira.