Com chegada de Dorival, Richard pode ganhar mais espaço no Ceará

Tendo atualmente João Ricardo como titular da meta do Ceará, o goleiro Richard pode ganhar mais oportunidades na equipe com a chegada do novo treinador, Dorival Junior, que estreou na vitória por 2 a 1 diante do Independiente pela Sul-Americana.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!O camisa 91 é o atleta que mais defendeu a meta do clube na Série A de pontos corridos na história, com 39 jogos ao todo, estando desde 2019 na equipe nordestina.

Tendo jogando em somente três oportunidades em 2022, o goleiro conta com bons números em 2021. Na Série A da última temporada, Richard não sofreu gols em 41% das partidas que disputou, executou 54 defesas e foi um dos jogadores do Ceará com maior nota média no portal de estatísticas 'Sofascore', média de 6.98.

Richard está à disposição da equipe alvinegra para a estreia no Brasileirão que ocorre neste sábado (9), às 21h (de Brasília), quando o Alvinegro de Porangabussu vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras.