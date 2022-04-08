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futebol

Com chegada de Dorival, Richard pode ganhar mais espaço no Ceará

Desde 2019, goleiro foi o que mais defendeu as traves do Vozão na Série A de pontos corridos...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 14:31
Tendo atualmente João Ricardo como titular da meta do Ceará, o goleiro Richard pode ganhar mais oportunidades na equipe com a chegada do novo treinador, Dorival Junior, que estreou na vitória por 2 a 1 diante do Independiente pela Sul-Americana.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!O camisa 91 é o atleta que mais defendeu a meta do clube na Série A de pontos corridos na história, com 39 jogos ao todo, estando desde 2019 na equipe nordestina.
Tendo jogando em somente três oportunidades em 2022, o goleiro conta com bons números em 2021. Na Série A da última temporada, Richard não sofreu gols em 41% das partidas que disputou, executou 54 defesas e foi um dos jogadores do Ceará com maior nota média no portal de estatísticas 'Sofascore', média de 6.98.
Richard está à disposição da equipe alvinegra para a estreia no Brasileirão que ocorre neste sábado (9), às 21h (de Brasília), quando o Alvinegro de Porangabussu vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras.
Crédito: Divulgação/AssessoriadeImprensa

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