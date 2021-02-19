Com chances remotas de título, São Paulo começa 'sprint' final no Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Nesta sexta-feira (19), o São Paulo começa uma maratona de encerramento do Campeonato Brasileiro e consequentemente da temporada. O Tricolor tem três jogos em seis dias para tentar, ainda que com chances remotas, ser campeão brasileiro.

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Além do clássico Choque-Rei, nesta sexta-feira (19), o clube comandado pelo técnico interino Vizolli tem pela frente o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), no Engenhão, e o Flamengo, na quinta-feira (25), no Morumbi.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Para seguir sonhando com a conquista, o Tricolor precisa obrigatoriamente vencer os três jogos seguintes, e ainda contar com uma combinação de resultados envolvendo Flamengo e Internacional. Segundo o site 'Infobola', o São Paulo tem apenas 1% de chances de título.

No primeiro turno, o time, na época comandado por Fernando Diniz, conseguiu bons resultados contra os adversários da maratona final. Venceu Palmeiras (2x0), Botafogo (4x0) e Flamengo (4x1). Se conseguir essa sequência novamente, garantirá no mínimo a vaga na fase de grupos da Libertadores. Após essas três partidas, o São Paulo encerra a temporada e começa a nova sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo e sua comissão técnica. Se tudo correr bem, o novo treinador estreia contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi, pelo Paulistão.