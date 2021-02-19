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Com chances remotas de título, São Paulo começa 'sprint' final no Brasileiro

Tricolor tem maratona de três jogos em seis dias para encerrar campanha no Campeonato Brasileiro. Clube precisa de uma combinação de resultados para conseguir ser campeão...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 12:00

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Nesta sexta-feira (19), o São Paulo começa uma maratona de encerramento do Campeonato Brasileiro e consequentemente da temporada. O Tricolor tem três jogos em seis dias para tentar, ainda que com chances remotas, ser campeão brasileiro.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
Além do clássico Choque-Rei, nesta sexta-feira (19), o clube comandado pelo técnico interino Vizolli tem pela frente o Botafogo, na próxima segunda-feira (22), no Engenhão, e o Flamengo, na quinta-feira (25), no Morumbi.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Para seguir sonhando com a conquista, o Tricolor precisa obrigatoriamente vencer os três jogos seguintes, e ainda contar com uma combinação de resultados envolvendo Flamengo e Internacional. Segundo o site 'Infobola', o São Paulo tem apenas 1% de chances de título.
No primeiro turno, o time, na época comandado por Fernando Diniz, conseguiu bons resultados contra os adversários da maratona final. Venceu Palmeiras (2x0), Botafogo (4x0) e Flamengo (4x1). Se conseguir essa sequência novamente, garantirá no mínimo a vaga na fase de grupos da Libertadores. Após essas três partidas, o São Paulo encerra a temporada e começa a nova sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo e sua comissão técnica. Se tudo correr bem, o novo treinador estreia contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi, pelo Paulistão.
CONFIRA OS ÚLTIMOS TRÊS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO 19/02 - São Paulo x Palmeiras - 34ª rodada do Brasileirão22/02 - Botafogo x São Paulo - 37ª rodada do Brasileirão25/02 - São Paulo x Flamengo - 38ª rodada do Brasileirão

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