Com chances reais de acesso para a Série A, Waguininho quer Coritiba focado em manter o nível na Série B

Em boa fase no Coritiba, o atacante Waguininho falou sobre a evolução que teve desde a chegada ao clube paranaense. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo ao longo dos últimos meses.Venho passando por um ótimo momento e agradeço ao grupo por isso. O clube me deu total suporte desde a minha chegada e isso foi fundamental para o meu crescimento. Agora é manter isso para encerrar o ano em alto nível.