Com chances reais de acesso para a Série A, Waguininho quer Coritiba focado em manter o nível na Série B

Em boa fase no Coritiba, o atacante Waguininho falou sobre a evolução que teve desde a chegada ao clube paranaense. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo ao longo dos últimos meses.Venho passando por um ótimo momento e agradeço ao grupo por isso. O clube me deu total suporte desde a minha chegada e isso foi fundamental para o meu crescimento. Agora é manter isso para encerrar o ano em alto nível.
Segundo o atleta, o grupo quer o acesso esse ano e a chave para isso é manter a regularidade que todos vem mostrando ao longo do Brasileirão Série B.- Estamos pensando jogo a jogo, sem ansiedade. Temos que manter um ritmo forte para chegarmos ao nosso objetivo, que é o acesso - afirmou o atacante.