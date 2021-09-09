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Com chances reais de acesso para a Série A, Waguininho quer Coritiba focado em manter o nível na Série B

Atacante comentou sobre a fase que tem vivido e as chances de promoção em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:09

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:09

Crédito: Divulgação / Coritiba
Em boa fase no Coritiba, o atacante Waguininho falou sobre a evolução que teve desde a chegada ao clube paranaense. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo ao longo dos últimos meses.Venho passando por um ótimo momento e agradeço ao grupo por isso. O clube me deu total suporte desde a minha chegada e isso foi fundamental para o meu crescimento. Agora é manter isso para encerrar o ano em alto nível.
Segundo o atleta, o grupo quer o acesso esse ano e a chave para isso é manter a regularidade que todos vem mostrando ao longo do Brasileirão Série B.- Estamos pensando jogo a jogo, sem ansiedade. Temos que manter um ritmo forte para chegarmos ao nosso objetivo, que é o acesso - afirmou o atacante.

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