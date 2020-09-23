Com casos de coronavírus no elenco, Al-Hilal jogará partida com apenas onze jogadores relacionados

Pela Liga dos Campeões Asiática, o Al-Hilal enfrentará o Shabab AlAhli Dubai com apenas nove jogadores em campo. Após surto de coronavírus no elenco, o clube pôde relacionar apenas 11 atletas, sendo que três deles são goleiros.O Al-Hilal tentou adiar a partida, mas a Confederação Asiática de Futebol rejeitou o pedido e confirmou a partida, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília).