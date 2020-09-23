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futebol

Com casos de coronavírus no elenco, Al-Hilal jogará partida com apenas onze jogadores relacionados

Clube enfrentará o Shabab AlAhli Dubai pela Liga dos Campeões Asiática e começará
com nove atletas na partida. Os dois que ficarão no banco são goleiros...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 14:15
Crédito: Divulgação/Al-Hilal
Pela Liga dos Campeões Asiática, o Al-Hilal enfrentará o Shabab AlAhli Dubai com apenas nove jogadores em campo. Após surto de coronavírus no elenco, o clube pôde relacionar apenas 11 atletas, sendo que três deles são goleiros.O Al-Hilal tentou adiar a partida, mas a Confederação Asiática de Futebol rejeitou o pedido e confirmou a partida, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília).
No Grupo B, o Al-Hilal é o líder com 11 pontos em 5 partidas. O clube ainda não perdeu na competição e soma três vitórias e dois empates.

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