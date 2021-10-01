Com caráter de conscientização, Grêmio lança uniforme para o Outubro Rosa

Tendo a goleira Lorena, a atacante Laís Estevam e o atacante Borja como alguns dos modelos, o Grêmio lançou nesta sexta-feira (1) uma versão especial de uniforme onde, muito além da questão estética, o objetivo é trazer um importante tom de conscientização para a chegada do Outubro Rosa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém dos atletas gremistas, duas mulheres que sabem a importância de tais iniciativas por conta de justamente terem conseguido superar o câncer de mama (Marilene Silva e Leila Lima) também fizeram parte da exibição do novo uniforme.

Não à toa, o modelo na cor predominantemente rosa (inclusive em parte da composição do escudo) com detalhes em azul na parte terá parte dos lucros de sua venda no mês revertidos para doações ao Instituto da Mama (IMAMA), referência no combate ao câncer que, estatisticamente, atinge uma a cada quatro pessoas em todo o planeta diagnosticadas com a enfermidade.