Com capixaba Lincoln, Carlos Amadeu convoca seleção brasileira sub-20

O técnico da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu, anunciou a lista de 23 convocados para dois amistosos contra a Colômbia. As partidas, marcadas para os próximos dias 15 e 20, servirão de preparação para o Sul-Americano, em janeiro, no Chile.

Atacante Lincoln em ação pela seleção Crédito: Reprodução/internet

As principais estrelas da lista são os atacantes Lincoln, capixaba que veste a camisa do Flamengo, Paulinho, que estava no Vasco e hoje defende o Bayer Leverkusen, Vinicius Junior, ex-Flamengo e atualmente no Real Madrid. Os amistosos serão disputados em solo brasileiro - o primeiro no estádio Independência, em Belo Horizonte, e o segundo no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. O grupo se apresentará no dia 12 e será liberada no dia 21.

Estes amistosos fazem parte da sequência de partidas que a seleção vem fazendo para chegar melhor preparada para o Sul-Americano. Neste ano, já foram nove confrontos, entre amistosos e jogos-treino, com quatro vitórias e cinco empates.

O Sul-Americano vai dar quatro vagas para o Mundial, que será realizado na Polônia. Além disso, concederá três lugares nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Confira a lista dos jogadores convocados

Goleiros - Hugo (Flamengo), Phelippe (Grêmio) e Vinícius (Criciúma)

Defensores - Carlos (Corinthians), Lucas Halter (Atlético-PR), Mateus Rodrigues (Vitória), Matheuzinho (Londrina), Rodrigo Guth (Atalanta-ITA), Vitinho (Brugge-BEL), Vitão (Palmeiras) e Walce (São Paulo)

Meio-campistas - Alan (Palmeiras), Ederson (Cruzeiro), Gabriel Menino (Palmeiras), Igor (São Paulo), Jhonny (Paraná), Marcos Antonio (Estoril-POR) e Mauro Junior (PSV Eindhoven-HOL)

Atacantes - Lincoln (Flamengo), Marquinhos Cipriano (Shakhtar Donetsk-UCR), Matheus Cunha (RB Leipzig-ALE), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)