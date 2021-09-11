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Com campanha positiva no Brasileirão, Cuiabá espera seguir com bons resultados no segundo turno

Equipe comandada por Jorginho vem sendo uma das surpresas no Campeonato Brasileiro 2021 e busca continuar subindo na tabela e se distanciar cada vez mais do Z-4...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 15:33
Crédito: Divulgação/Cuiabá
Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá venceu o Santos, por 2 a 1, na Arena Pantanal, e encerrou o primeiro turno numa sequência de três jogos de invencibilidade. Além da vitória diante do Peixe, a equipe surpreendeu o Palmeiras, ao vencer por 2 a 0, no Allianz Parque, e empatou com o Fortaleza, uma das sensações da competição, no Castelão, por 0 a 0.Pela primeira vez na elite do futebol brasileiro, o grande objetivo da equipe mato-grossense é a permanência na Série A. Para alcançar esse feito, o clube apostou em nomes consolidados e com experiência na primeira divisão, como os ex-Corinthians Walter, Marlon e Jonathan Cafú; Paulão (ex-Fortaleza e Internacional); Pepê (ex-Flamengo); Uillian Correia (ex-RB Bragantino); entre outros que chegaram para reforçar o elenco.
Recentemente, o Cuiabá fechou a contratação de mais um jogador experiente para a sequência do Brasileirão, o zagueiro Alan Empereur, ex-Palmeiras, que fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2021.
- Desde o começo, a nossa estratégia foi montar um time que conheça os caminhos do Campeonato, rodagem por outros clubes e que entendam o tamanho da Série A. A direção entende o nível de exigência da competição, mas se espelha em clubes que entregaram bons resultados esportivos com um orçamento curto. O nosso plano é fazer uma boa campanha e permanecer na elite, se isso se concretizar, será o maior feito da história do Cuiabá - avalia o vice do clube, Cristiano Dresch.Além dos últimos bons resultados alcançados, nesta semana o empresário do goleiro Walter, Júlio Fressato, confirmou uma boa notícia para os torcedores alviverdes ao revelar que o jogador, emprestado pelo Corinthians, já tem um pré-acordo assinado para seguir no Dourado em 2022.
Desde que chegou ao Cuiabá, Walter tem sido uma das referências técnicas da equipe. No Brasileirão, o goleiro atuou em 15 partidas, sofreu 12 gols e passou seis delas em branco, sendo fundamental em vários momentos para o time somar pontos. Dresch relembra que, antes de fechar o contrato, o ex-goleiro do Corinthians tinha propostas de outros clubes maiores do que o Cuiabá, mas a postura profissional ao conduzir a negociação convenceu o jogador.
- Tivemos uma visão de oportunidade. Explicamos o projeto, sobre a cidade e ficamos apalavrados. Hoje ele é um dos principais jogadores e tem nos ajudado muito. É uma grande referência para o restante do elenco - afirma.
Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Cuiabá será o Juventude, fora de casa, no sábado (11), às 17h, em partida válida pela 20ª rodada.

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