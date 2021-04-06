Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com campanha nas redes sociais, Nacional Atlético Clube lança uniformes para 2021
futebol

Com campanha nas redes sociais, Nacional Atlético Clube lança uniformes para 2021

O novo uniforme deve ser utilizado de forma oficial pelo Nacional na retomada do Campeonato Paulista da Série A3...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:57
Crédito: Tiago Sousa / @tsphotosport
Após anunciar seu novo fornecedor de material esportivo, o Nacional Atlético Clube, de São Paulo, apresentou nesta terça-feira, os novos modelos de uniformes para a temporada 2021. Em parceria com a King Sports, o Naça divulgou os novos uniformes através de uma campanha nas redes sociais com o slogan "esperança que tu vestes".> Ponte Preta não deve inscrever o goleiro Ivan no PaulistãoCom foco voltado ao resgate das origens do clube, a campanha divulgada tem como principal objetivo relembrar os momentos de conquistas da história da equipe afim de mostrar que é possível reviver esses momentos através de uma reformulação que vem ocorrendo no Nacional.
As camisas de goleiro, por sua vez, se apresentam no preto predominante com detalhes em prata na número um e no prata predominante com detalhes em branco, azul e vermelho na número dois. Além das camisas de jogo também foram lançados os uniformes de comissão técnica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados