Com campanha nas redes sociais, Nacional Atlético Clube lança uniformes para 2021

Após anunciar seu novo fornecedor de material esportivo, o Nacional Atlético Clube, de São Paulo, apresentou nesta terça-feira, os novos modelos de uniformes para a temporada 2021. Em parceria com a King Sports, o Naça divulgou os novos uniformes através de uma campanha nas redes sociais com o slogan "esperança que tu vestes".> Ponte Preta não deve inscrever o goleiro Ivan no PaulistãoCom foco voltado ao resgate das origens do clube, a campanha divulgada tem como principal objetivo relembrar os momentos de conquistas da história da equipe afim de mostrar que é possível reviver esses momentos através de uma reformulação que vem ocorrendo no Nacional.
As camisas de goleiro, por sua vez, se apresentam no preto predominante com detalhes em prata na número um e no prata predominante com detalhes em branco, azul e vermelho na número dois. Além das camisas de jogo também foram lançados os uniformes de comissão técnica.