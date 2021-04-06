Com campanha nas redes sociais, Nacional Atlético Clube lança uniformes para 2021

Após anunciar seu novo fornecedor de material esportivo, o Nacional Atlético Clube, de São Paulo, apresentou nesta terça-feira, os novos modelos de uniformes para a temporada 2021. Em parceria com a King Sports, o Naça divulgou os novos uniformes através de uma campanha nas redes sociais com o slogan "esperança que tu vestes".> Ponte Preta não deve inscrever o goleiro Ivan no PaulistãoCom foco voltado ao resgate das origens do clube, a campanha divulgada tem como principal objetivo relembrar os momentos de conquistas da história da equipe afim de mostrar que é possível reviver esses momentos através de uma reformulação que vem ocorrendo no Nacional.