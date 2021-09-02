Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Calleri e Gabriel Neves, São Paulo bate recorde histórico do clube

Tricolor tem, pela primeira vez em sua história, oito atletas estrangeiros simultaneamente em seu elenco. Clube já teve oito estrangeiros em uma temporada, mas não simultâneos...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net e Reprodução/SPFCTV
O São Paulo bateu um recorde na última segunda-feira (30). Ao contratar o uruguaio Gabriel Neves e o argentino Jonathan Calleri, o Tricolor chegou ao maior número de estrangeiros no elenco em sua história. Ao todo, são oito jogadores que não nasceram no Brasil, divididos em cinco nacionalidades.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os jogadores estrangeiros que estão no São Paulo são: Benítez, Rigoni e Calleri, argentinos; Arboleda e Rojas, equatorianos; Orejuela, colombiano; Galeano, paraguaio; e Gabriel Neves, uruguaio.
O número é inédito em relação à quantidade de estrangeiros simultaneamente no elenco. Durante a temporada de 2016, o São Paulo chegou a ter oito estrangeiros no time, mas não simultaneamente.
Naquele ano, o time contava com os argentinos Buffarino, Calleri, Centurión e Chavez, com o chileno Mena, o colombiano Wilder, o uruguaio Lugano e o peruano Cueva, mas nem todos jogaram juntos, pois Wilder deixou a equipe pouco antes das contratações de Chavez e Buffarini.
O São Paulo teve o elenco com muitos estrangeiros em algumas ocasiões. Confira as temporadas com mais estrangeiros no time:
- 2021 - Oito ao mesmo tempo: Benitez, Rigoni e Calleri, da Argentina; Arboleda e Joao Rojas, do Equador; Orejuela, da Colômbia; Galeano, do Paraguai; e Gabriel Neves, do Uruguai
- 2016 - Oito ao longo da temporada: Buffarini, Calleri, Centurión e Chavez, da Argentina; Mena, do Chile; Wilder, da Colômbia (não simultâneo a Chavez e Buffarini), Cueva, do Peru; e Lugano, do Uruguai.
- 2017 - Sete: Buffarini, Chavez, Gomez e Pratto, da Argentina; Arboleda, do Equador; Cueva, do Peru; e Lugano, do Uruguai.
- 1940 - Seis: Castagno, Juarez e Ponzoníbio, da Argentina; Chemp, da Ucrânia; Záclis, da Romênia; e Squarza, do Uruguai.
- 1953 - Seis: Albella, Di Loreto, Martino, Moreno, Negri e Poy, todos argentinos.
- 2020 - Seis: Arboleda e Rojas, do Equador; Galeano, do Paraguai; Gonzalo Carneiro, do Uruguai; Juanfran, da Espanha; e Tréllez, da ColômbiaO limite para relacionar jogadores estrangeiros para uma partida de alguma competição nacional é de cinco atletas. Assim, três jogadores do atual elenco do Tricolor precisarão ficar de fora dos jogos da equipe, podendo haver um rodízio entre os jogadores não relacionados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados