Com calendário apertado e viagens com altitude, São Paulo enfrentará maratona de jogos complicada

Com viagens internacionais e altas altitudes, o São Paulo se prepara para enfrentar uma sequência complicada de jogos nos próximos dois meses, incluindo estreias na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor paulista segue com seu foco na final do Paulista, cujas partidas serão disputadas nesta quarta-feira (30) e no domingo (3). Depois da final de domingo, a equipe de Rogério Ceni já emendará as preparações para seu primeiro jogo na fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho FC, na quinta-feira (7). A partida será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado na cidade de Cuzco, no Peru. Ou seja, além de viajar cerca de 3.500 km, o Tricolor terá que enfrentar um problema conhecido quando se trata de competições continentais: a altitude. O São Paulo terá que joga em uma altitude de 3399 metros.Porém, apenas dois dias depois, no sábado (9), o elenco volta ao Brasil para jogar a primeira partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR. Na semana seguinte, no dia 14, o Tricolor paulista volta a jogar pela Sula, porém agora no Morumbi, contra o Everton CD, o que poupará a equipe de mais uma viagem.Ainda em abril, o São Paulo enfrentará mais uma viagem internacional, e pouco tempo depois, o primeiro clássico do Brasileirão. No dia 28 de abril, jogará contra o Jorge Wilstermann, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, em uma altitude de 2558 metros. No dia 30 de abril, volta ao Brasil para enfrentar o Santos.