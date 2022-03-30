Com calendário apertado e viagens com altitude, São Paulo enfrentará maratona de jogos complicada

Com viagens internacionais e altas altitudes, o São Paulo se prepara para enfrentar uma sequência complicada de jogos nos próximos dois meses, incluindo estreias na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor paulista segue com seu foco na final do Paulista, cujas partidas serão disputadas nesta quarta-feira (30) e no domingo (3). Depois da final de domingo, a equipe de Rogério Ceni já emendará as preparações para seu primeiro jogo na fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho FC, na quinta-feira (7). A partida será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, localizado na cidade de Cuzco, no Peru. Ou seja, além de viajar cerca de 3.500 km, o Tricolor terá que enfrentar um problema conhecido quando se trata de competições continentais: a altitude. O São Paulo terá que joga em uma altitude de 3399 metros.Porém, apenas dois dias depois, no sábado (9), o elenco volta ao Brasil para jogar a primeira partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR. Na semana seguinte, no dia 14, o Tricolor paulista volta a jogar pela Sula, porém agora no Morumbi, contra o Everton CD, o que poupará a equipe de mais uma viagem.Ainda em abril, o São Paulo enfrentará mais uma viagem internacional, e pouco tempo depois, o primeiro clássico do Brasileirão. No dia 28 de abril, jogará contra o Jorge Wilstermann, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, em uma altitude de 2558 metros. No dia 30 de abril, volta ao Brasil para enfrentar o Santos.
Ainda na semana do 20 de abril, o São Paulo jogará a terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. Ou seja, serão três campeonatos disputados em um curto espaço de tempo e em um único mês.
Em maio, a situação do Tricolor paulista melhora um pouco, embora ainda tenha que enfrentar uma viagem internacional no dia 5 de maio, para o segundo jogo contra o Everton, também pela Sul-Americana. A partida será no Estádio Sausalito, no litoral do Chile, portanto, não sofrerá tanto com a altitude como nas outras rodadas. Entretanto, no dia 21 de maio, jogará contra o Corinthians, pelo Brasileiro.Confira o calendário do São Paulo nos próximos dois meses1- Palmeiras x São Paulo (Final do Paulista) - 03/042- Ayacucho FC x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 07/043- São Paulo x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro) - 09/044- São Paulo x Everton CD (Copa Sul-Americana) - 14/045- Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 16/046- Red Bull Bragantino x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 23/047- Jorge Wilstermann x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 28/048- São Paulo x Santos (Campeonato Brasileiro) - 30/049- Everton CD x São Paulo (Copa Sul-Americana) - 05/0510- Fortaleza x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 07/0511- São Paulo x Cuiabá (Campeonato Brasileiro) - 14/0512- São Paulo x Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana) - 19/0513- Corinthians x São Paulo (Campeonato Brasileiro) - 21/0514- São Paulo x Ayacucho FC (Copa Sul-Americana) - 25/0515- São Paulo x Ceará (Campeonato Brasileiro) - 28/05* Os horários são de Brasília (DF)