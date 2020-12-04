Com Bruno Alves e Arboleda, São Paulo passa ileso após três partidas

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

O São Paulo teve uma novidade na dupla de zaga titular na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, fora de casa, que rendeu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Bruno Alves e Arboleda voltaram ser escalados como titulares juntos e ajudaram a equipe a sair sem sofrer gols, algo que não acontecia há três partidas consecutivas, nos empates contra Vasco (1 a 1) e Ceará (1 a 1) e na vitória diante do Bahia (3 a 1).

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

A dupla, que foi titular e melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado com 30 gols sofridos em 38 jogos, começou a temporada em alta, tanto que a diretoria tricolor nem foi ao mercado em busca de zagueiros. Porém, após o retorno do futebol depois da pandemia, as coisas começaram a desandar. Tudo se iniciou com a sequência ruim de apenas duas vitórias em seis jogos, sendo que em um deles, contra o Guarani, Bruno e Arboleda sem sequer foram relacionados. A situação, que já era ruim, piorou de vez quando o Tricolor foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A defesa passou a ser bastante questionada e três jogos depois, Diniz alterou a linha defensiva. O último jogo dos zagueiros juntos havia sido no empate por 1 a 1 contra o Bahia, no Morumbi, dia 20 de agosto. Depois, o São Paulo passou a ter como zagueiros titulares Léo, improvisado e Diego Costa, cria da base. Com os dois, a equipe teve um bom começo conseguindo três vitórias seguidas contra Sport, Athletico e Corinthians.

Porém, veio mais uma eliminação desta vez na Libertadores, e Diniz promoveu novamente a entrada de Bruno Alves para fazer dupla com Diego Costa. Enquanto isso, Arboleda seguia encostado e vídeos dele numa balada durante a pandemia, fizeram com que a sua imagem ficasse arranhada.

No entanto, ele recuperou a confiança nas Eliminatórias, jogando na seleção equatoriana. Titular nos quatros jogos da seleção, o zagueiro marcou um gol e deu uma assistência contra a Colômbia, na goleada por 6 a 1. Com isso ele voltou ao time titular do São Paulo na vitória contra o Bahia, por 3 a 1, fora de casa, no último sábado, juntamente com Léo. Fez gol e ganhou novamente mais uma chance com a comissão técnica.

– O Arboleda é um jogador e uma pessoa que sempre tive uma relação muito boa. Assim como o Bruno, eles saíram do time e voltaram melhores. Temos quatro jogadores para duas vagas. Não podemos dizer que temos titular. Acho que o trabalho coletivo e o entendimento dos jogadores é essencial - afirmou Diniz após a vitória sobre o Goiás, em entrevista coletiva.