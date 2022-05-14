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futebol

Com brilho de Messi e Mbappé, PSG goleia o Montpellier pelo Campeonato Francês

 Com título já assegurado, time francês dá show em campo e não vê rival oferecer perigo...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:08
Com o título do Campeonato Francês já assgurado, o PSG goleou o Montpellier por 4 a 0 neste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Francês. O resultado foi conquistado com dois gols de Messi, um de Di Maria e um de Mbappé.> Confira a tabela e a classificação do Campeonato Francês
O time francês, que não pôde contar com Neymar, suspenso, garantiu a taça no 23 de abril após o empate por 1 a 1 com o Lens, em jogo válido pela 34ª rodada. Desta vez, a partida parecia mais um treino de luxo.
GOLEADA RELÂMPAGO
O confronto contra o Montpellier teve show à parte de Messi e Mbappé. O argentino abriu o placar logo aos cinco minutos, após escanteio. Quinze minutos depois, o francês caprichou no passe para o companheiro, que ampliou.
E a goleada foi selada ainda no primeiro tempo, quando Di María levou a melhor após uma falha da zaga adversátia, após jogada individual de Mbappé, e bateu de primeira.
ARTILHARIA MANTIDA Coube a Mbappé fechar o placar de pênalti. O jogador manteve a artilharia da competição, com 25 gols, um a mais que Ben Yedder, do Monaco, que anotou três neste sábado no triunfo sobre o Brest, por 4 a 2.
Na última rodada do Francês, o PSG recebe o Metz, enquanto o Montpellier, 13º colocado, visita o Angers. Os dois jogos acontecem no dia 21, sábado, às 16h (de Brasília).
Crédito: MessimarcoudoisdosquatrogolsdoPSGnavitóriatranquilasobreoMontpellier(Foto:AFP

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