futebol

Com brilho de Juan Martínez, Fortaleza goleia Concórdia pela estreia da Copinha

Leão da Pici abriu 4 x 0 ainda no primeiro tempo ...
LanceNet

04 jan 2022 às 17:03

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:03

primeiroFORTALEZA PRA CIMA!
O Fortaleza já começou a partida indo para cima e levou perigo com menos de um minuto de partida. Até aos 11 minutos, o cenário era do Leão da Pici pressionando a saída de bola e fazendo o goleiro Guilherme trabalhar, mesmo não sendo com grandes defesas.
Aos 15', Ryan acertou lançamento para Juan Martínez, que recebeu sozinho, mas parou em grande defesa de Guilherme.
CHUVA DE GOLS!​Mais tarde, Patrick acertou lindo lançamento da defesa e Juan Martínez cabeceou, cobrindo o goleiro, e abrindo o placar. Dois minutos depois, Samuel lançou novamente para Martínez, o atacante driblou a marcação e deixou para Affonso abrir vantagem para os cearenses.
Aos 30', Affonso fez bela jogada, tocou para Marcos Vinicius. O lateral driblou a marcação e fez o terceiro gol. Ainda no primeiro tempo, Juan Martínez anotou o quarto gol.
HAT-TRICK! O duelo voltou um pouco mais equilibrado para a segunda etapa, mas logo aos 15 minutos, Miguel acertou cruzamento e Juan Martínez anotou seu terceiro gol na partida, o quinto do Fortaleza.
GOLEIROS BRILHAM!O jogo esfriou, mas os goleiros começaram a aparecer. Hugo defendeu chute perigoso de longa distância e Guilherme buscou finalização no cantinho, impedindo o sexto gol.
ÚLTIMO GOL!Aos 44 minutos da segunda etapa, Júlio Henrique cruzou e Douglas Cunha deu números finais a partida.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Fortaleza 5 x 0 Concórdia Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em SuzanoData/horário: 04 de janeiro de 2021, às 15h15 (horário de Brasília)Árbitro: Leonel Marcos Fialho da Silva Assistente: Welber Venancio da Silva ​Assistente 2: Ricardo Luis Buzzi Quarto Árbitro: Kauan Souza SoaresÁrbitro de vídeo: Paulo Roberto Maffei AmorimGols marcados: Juan Martínez (25'/2T) (1-0), Affonso (27'/2T) (2-0), Marcos Vinicius (30'/2T) (3-0), Juan Martínez (40'/2T) (4-0), Juan Martínez (15'/2T) (5-0), Douglas Cunha (44'/2T) (6-0)Cartões amarelos: Bryan (Concórdia)Cartões vermelhos: Ryan (Concórdia)
FORTALEZA: Hugo; Marcos Vinicius, Habraão, Patrick e Geilson; Miguel, Affonso, Ryan e Juan Martínez; Sammuel e Erick. Técnico: Júnior Câmara.
CONCÓRDIA: Guilherme; Erick, Mpasso, Léo e Caio; Bryan, Enzo, Gustavo e Felipe; Lucas Berchieri e Leo Novack. Técnico: Adilson.

