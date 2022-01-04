Com brilho de Juan Martínez, Fortaleza goleia Concórdia pela estreia da Copinha

O Fortaleza já começou a partida indo para cima e levou perigo com menos de um minuto de partida. Até aos 11 minutos, o cenário era do Leão da Pici pressionando a saída de bola e fazendo o goleiro Guilherme trabalhar, mesmo não sendo com grandes defesas.
Aos 15', Ryan acertou lançamento para Juan Martínez, que recebeu sozinho, mas parou em grande defesa de Guilherme.
CHUVA DE GOLS!Mais tarde, Patrick acertou lindo lançamento da defesa e Juan Martínez cabeceou, cobrindo o goleiro, e abrindo o placar. Dois minutos depois, Samuel lançou novamente para Martínez, o atacante driblou a marcação e deixou para Affonso abrir vantagem para os cearenses.
Aos 30', Affonso fez bela jogada, tocou para Marcos Vinicius. O lateral driblou a marcação e fez o terceiro gol. Ainda no primeiro tempo, Juan Martínez anotou o quarto gol.
HAT-TRICK! O duelo voltou um pouco mais equilibrado para a segunda etapa, mas logo aos 15 minutos, Miguel acertou cruzamento e Juan Martínez anotou seu terceiro gol na partida, o quinto do Fortaleza.
GOLEIROS BRILHAM!O jogo esfriou, mas os goleiros começaram a aparecer. Hugo defendeu chute perigoso de longa distância e Guilherme buscou finalização no cantinho, impedindo o sexto gol.
ÚLTIMO GOL!Aos 44 minutos da segunda etapa, Júlio Henrique cruzou e Douglas Cunha deu números finais a partida.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Fortaleza 5 x 0 Concórdia Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em SuzanoData/horário: 04 de janeiro de 2021, às 15h15 (horário de Brasília)Árbitro: Leonel Marcos Fialho da Silva Assistente: Welber Venancio da Silva Assistente 2: Ricardo Luis Buzzi Quarto Árbitro: Kauan Souza SoaresÁrbitro de vídeo: Paulo Roberto Maffei AmorimGols marcados: Juan Martínez (25'/2T) (1-0), Affonso (27'/2T) (2-0), Marcos Vinicius (30'/2T) (3-0), Juan Martínez (40'/2T) (4-0), Juan Martínez (15'/2T) (5-0), Douglas Cunha (44'/2T) (6-0)Cartões amarelos: Bryan (Concórdia)Cartões vermelhos: Ryan (Concórdia)
FORTALEZA: Hugo; Marcos Vinicius, Habraão, Patrick e Geilson; Miguel, Affonso, Ryan e Juan Martínez; Sammuel e Erick. Técnico: Júnior Câmara.
CONCÓRDIA: Guilherme; Erick, Mpasso, Léo e Caio; Bryan, Enzo, Gustavo e Felipe; Lucas Berchieri e Leo Novack. Técnico: Adilson.