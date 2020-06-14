Com brilho de brasileiro, Daegu goleia FC Seoul

Crédito: Cesinha, ex-Atlético-MG, teve grande atuação - Divulgação

Na manhã deste domingo, a equipe do Daegu, time da cidade que foi o epicentro do coronavírus na Coréia do Sul, conquistou a primeira vitória em casa. Depois de vencer o Seongnam Ilhwa fora de casa, a equipe chegou ao segundo resultado positivo no Campeonato Coreano ao golear o Seoul por 6x0.

A vitória teve gosto especial para o meia Cesinha, ex-Atlético Mineiro, que pode ajudar a equipe com duas assistências, um gol e uma cobrança de falta que resultou em um gol contra a favor da sua equipe. Neste início de campeonato, o jogador já contabiliza 4 assistências e 2 gols em 5 jogos.

- Quero ser o líder de assistências da K-League novamente, então estou muito feliz de poder ter ajudado a equipe mais uma vez dentro de campo. Não começamos o campeonato muito bem, mas acho que agora temos tudo pra embalar. Esse resultado nos dá mais confiança ainda. Apesar da goleada, a equipe do Seoul tem qualidade e costuma dar bastante trabalho. Nos portamos muito bem taticamente e conseguimos impor nosso ritmo na partida desde o início do jogo – destacou o meia