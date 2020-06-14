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futebol

Com brilho de brasileiro, Daegu goleia FC Seoul

Em goleada de 6 a 0, meia ex-Atlético Mineiro participou de quatro gols na vitória do time da cidade que foi o epicentro do coronavírus na Coreia do Sul...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 16:54

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 16:54

Crédito: Cesinha, ex-Atlético-MG, teve grande atuação - Divulgação
Na manhã deste domingo, a equipe do Daegu, time da cidade que foi o epicentro do coronavírus na Coréia do Sul, conquistou a primeira vitória em casa. Depois de vencer o Seongnam Ilhwa fora de casa, a equipe chegou ao segundo resultado positivo no Campeonato Coreano ao golear o Seoul por 6x0.
A vitória teve gosto especial para o meia Cesinha, ex-Atlético Mineiro, que pode ajudar a equipe com duas assistências, um gol e uma cobrança de falta que resultou em um gol contra a favor da sua equipe. Neste início de campeonato, o jogador já contabiliza 4 assistências e 2 gols em 5 jogos.
- Quero ser o líder de assistências da K-League novamente, então estou muito feliz de poder ter ajudado a equipe mais uma vez dentro de campo. Não começamos o campeonato muito bem, mas acho que agora temos tudo pra embalar. Esse resultado nos dá mais confiança ainda. Apesar da goleada, a equipe do Seoul tem qualidade e costuma dar bastante trabalho. Nos portamos muito bem taticamente e conseguimos impor nosso ritmo na partida desde o início do jogo – destacou o meia
Depois de uma participação na Liga dos Campeões da Ásia em 2019, o Daegu busca novamente uma vaga no campeonato para a próxima temporada. Depois da vitória deste domingo, a equipe chegou a 5ª colocação e está agora a 6 pontos do líder. A próxima partida da equipe é fora de casa, contra o Busan I’ Park, dia 17/06, às 8:00. E MAIS:

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