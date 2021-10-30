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futebol

Com bons números, Bobsin é esquecido por Mancini

Camisa 50 é o mais efetivo da posição do Tricolor Gaúcho em comparação aos outros companheiros de posição...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 16:12

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:12

Crédito: Bobsin está sem espaço com a nova comissão técnica do Grêmio (Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
Sem ser relacionado há seis rodadas, Victor Bobsin segue sendo uma das melhores opções para o meio-campo gremista. Em comparação com Thiago Santos e Mathias Villasanti, que dividem posição com ele, o camisa 50 é melhor em cruzamentos, lançamentos, passes no meio e eficiência por partida, além de ter uma assistência na Série A. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além de liderar nas estatísticas, Bobsin também recebeu menos cartões amarelos por jogo, com dois em dez partidas e 16 faltas cometidas. Nos confrontos que atuou, o volante soma 88% de precisão nos passes e eficiência por partida. Ele ainda tem 91% de eficiência no meio-campo. O Grêmio atualmente ocupa o 19º lugar na tabela do Brasileirão, com apenas 7 vitórias em 26 partidas, além de 5 empates e 14 derrotas. O próximo desafio da equipe será no domingo, às 16h, contra o Palmeiras na Arena do Grêmio.

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