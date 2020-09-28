Com bom início e na liderança após três jogos, Bétis visita o Getafe no Campeonato Espanhol

Crédito: Bétis perdeu a primeira contra o Real Madrid, mas é líder (AFP

A terça-feira no Campeonato Espanhol tem apenas dois jogos, mas são ambos de altíssima qualidade. Fora de casa, o líder Real Bétis quer manter o bom momento diante do Getafe, que ocupa o 7º lugar e também quer a ponta. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília). Antes, às 14h, a Real Sociedad (3ª colocada) recebe o Valencia (5º).O Bétis tem seis pontos em três jogos e pega um Getafe que, em caso de vitória, pode chegar a sete - até aqui, são quatro em dois jogos. Para manter a ponta, o time do técnico Manuel Pellegrini não terá a presença dos laterais-direitos Emerson, expulso na derrota contra o Real Madrid por 3x2 na última rodada e Martín Montoya, fora devido a um caso de Covid-19 na família.

Apesar do revés por 3x2 para o vice-líder Real no último jogo, o treinador do time de Sevilha quer a mesma atitude do elenco:

- É uma motivação importante sentir que o elenco está rendendo. São alguns resultados melhores, outros piores, mas a equipe está segura do que faz. Temos que seguir melhorando jogo a jogo. Espero que o time mantenha essa linha e melhore os erros e defeitos que temos - disse, em entrevista coletiva.

O Getafe, por outro lado, não tem desfalques relevantes em relação ao último empate contra o Alavés, mas o técnico José Bordalás fez vários elogios ao futebol do Bétis, apesar de valorizar as chances do time que comanda:

- O Bétis está com confiança pelos resultados, mas nós também. Nós sabemos que será difícil, mas temos que pensar em ganhar a partida - afirmou.

Real Sociedad e Valencia buscam aproveitar jogos a mais

Na outra partida desta terça-feira, duas equipes que estão em ótimas posições na tabela, mas com pontuação razoável - reflexo dos jogos a mais. A Real é a terceira colocada, com uma vitória e dois empates. O Valencia tem uma vitória, um empate e uma derrota e ocupa o 5º lugar.