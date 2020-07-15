Com boas atuações diante de Vasco e Flu, promessa do Macaé desperta interesse no mercado

Crédito: Cassiano Carvalho

Com ótimas atuações nas partidas com o Vasco e Flu, nas últimas duas rodadas da Taça Rio, o jovem atacante Richard, de 19 anos, se tornou o foco das atenções no Macaé. Cria das categorias de base do clube, o jogador recebeu oportunidade entre os profissionais na reta final do Campeonato Carioca ao lado dos também companheiros de sub20, Antônio e Dudu. Os pouco mais de quinze dias de treinamento em Xerém foram suficientes para chamar atenção de equipes do Brasil e até mesmo do exterior. Diante do Fluminense, Richard foi titular pela primeira vez.

- Me senti muito bem nesses jogos contra Vasco e Fluminense. Eu vinha conversando com Alexandro que é muito experiente e me ajudou bastante. Agora é seguir meu trabalho no Macaé, minha família é muito humilde e mesmo assim sempre me ajudou bastante, agora é ter pé no chão para buscar os meus objetivos juntamente com o clube - disse a promessa.

Após a participação no Macaé no Campeonato Carioca, os jogadores da base voltaram aos treinos com a equipe sub-20. Enquanto se prepara visando o retorno do Carioca da categoria, o clube blinda o atleta para que ele e os demais companheiros fiquem apenas no trabalho dentro de campo, como relata o gerente do sub-20 do Macaé.