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futebol

Com boas atuações diante de Vasco e Flu, promessa do Macaé desperta interesse no mercado

Richard, de 19 anos, é atacante e foi elogiado após boa atuação contra o Tricolor....

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 01:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 01:16
Crédito: Cassiano Carvalho
Com ótimas atuações nas partidas com o Vasco e Flu, nas últimas duas rodadas da Taça Rio, o jovem atacante Richard, de 19 anos, se tornou o foco das atenções no Macaé. Cria das categorias de base do clube, o jogador recebeu oportunidade entre os profissionais na reta final do Campeonato Carioca ao lado dos também companheiros de sub20, Antônio e Dudu. Os pouco mais de quinze dias de treinamento em Xerém foram suficientes para chamar atenção de equipes do Brasil e até mesmo do exterior. Diante do Fluminense, Richard foi titular pela primeira vez.
- Me senti muito bem nesses jogos contra Vasco e Fluminense. Eu vinha conversando com Alexandro que é muito experiente e me ajudou bastante. Agora é seguir meu trabalho no Macaé, minha família é muito humilde e mesmo assim sempre me ajudou bastante, agora é ter pé no chão para buscar os meus objetivos juntamente com o clube - disse a promessa.
Após a participação no Macaé no Campeonato Carioca, os jogadores da base voltaram aos treinos com a equipe sub-20. Enquanto se prepara visando o retorno do Carioca da categoria, o clube blinda o atleta para que ele e os demais companheiros fiquem apenas no trabalho dentro de campo, como relata o gerente do sub-20 do Macaé.
- Fomos procurados por algumas equipes, inclusive de fora do país. O Richard é um jogador que tem características de mercado da Europa pela força e velocidade. É um jogador jovem, tem apenas 19 anos, não sentiu o peso da estreia contra duas equipes, agora nosso trabalho é com a cabeça dele, no comportamento dentro e fora de campo porque isso pesa muito. Mas ele tem um bom comportamento e tem tudo para se tornar um grande jogador - disse José Carlos Pereira.

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