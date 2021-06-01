Com boa relação fora de campo, saiba como Fortaleza e Ceará ajudaram o crescimento do futebol cearense

Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Nos últimos anos, o futebol cearense se reconstruiu, as maiores equipes do estado se firmaram na elite do futebol nacional e a cada temporada conseguem almejar grandes conquistas esportivas. Na próxima quarta-feira (02), Fortaleza e Ceará começam a decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em uma das maiores edições da história do Clássico-Rei.

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Apesar da rivalidade, os clubes cultivam uma boa relação fora dos gramados, diversos acordos comerciais foram fechados para empresas patrocinarem os clubes simultaneamente. Recentemente, as instituições anunciaram a parceria com a Zenir, a logomarca da empresa será exposta na parte frontal.- Conseguimos fechar um acordo histórico, uma empresa local que apostou na grande paixão do povo cearense. Hoje em dia, não adianta apenas estampar o logo na camisa, sabemos a importância das ativações comerciais e vamos trabalhar em várias frentes para beneficiar a nossa torcida, maior patrimônio do clube - celebrou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Na atual temporada, outra marca já havia patrocinado as equipes e promovido ativações durante a Copa do Nordeste. Este tipo de acordo é comum no futebol brasileiro, em diversas regiões temos cidades 'divididas', com uma grande massa de torcedores para cada equipe. Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e proprietário da HeatMap, explica a estratégia e como isso pode ter um impacto positivo para o mercado.- Este tipo de negócio é muito interessante para os investidores, as marcas alcançam um potencial enorme de engajamento com a população local, é uma forma de aproximar os clubes. As empresas estão cada dia mais engajadas, este tipo de negócio é importante para diminuir qualquer possibilidade de rejeição e criar laços com o público-alvo’ - disse Renê sobre o mercado.

Nos uniformes, a dupla segue a mesma linha de produção, com fornecedores próprios de materiais esportivos. O Fortaleza foi um dos primeiros a investir no setor, com a criação da marca 'Leão 1918’. Já a linha do Ceará é produzida pela ‘Vozão’, a parceria profissional possibilitou uma aproximação com o torcedor e uma maior identidade com os produtos criados.- O torcedor ama o clube e cria um vínculo com a marca por ser algo próprio, mas é essencial manter a qualidade, são clientes e devemos fazer da forma correta. Além disso, o projeto nos possibilitou uma liberdade muito maior para montar calendário de lançamentos, atender as demandas e planejar algo mais imediato quando necessário - declarou Marcelo Paz.