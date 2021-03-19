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Com boa estreia de Nacho e 1º gol de Hulk, Atlético-MG vence o Coimbra no Mineirão

O argentino participou de três gols do alvinegro, sendo o grande destaque do duelo. Hulk marcou pela primeira vez com a camisa atleticana. Equipe segue 100% no Estadual...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 19:23
Crédito: Nacho fez gol, deu assistência e ainda sofreu um pênalti, ajudando muito na vitória alvinegra-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG venceu o Coimbra por 3 a 0, gols de Nacho Fernández, Igor Rabello e Hulk(de pênalti), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, nesta sexta-feira, 19 de março, no Mineirão. O resultado manteve o Galo com 100% de aproveitamento na competição, sendo o líder isolado com 15 pontos. O Coimbra até começou bem o jogo, tendo um gol mal anulado, mas ficou sem forças para encarar o alvinegro, se contentando em evitar um placar maior, o que iria aumentar seu saldo negativo de gols. A equipe de Contagem é a lanterna da competição com apenas dois pontos em cinco jogos. Foi o último jogo antes da parada do Estadual, que ficará sem partidas por pelo menos 15 dias, numa determinação do Governo do Estado, para ajudar no combate ao coronavírus e aliviar o sistema de saúde mineiro. Apesar da paralisação que se inicia na segunda-feira, 22, o torcedor do Galo conseguiu ver os principais reforços do time juntos. Nacho Fernández e Hulk. E a dupla não decepcionou. Ambos marcaram gols e fizeram um jogo bom, apesar da fragilidade do rival. Destaque para Nacho, que esteve presente em todos os gols alvinegros. Primeiro marcando, depois dando uma assistência e ainda sofrendo a penalidade convertida por Hulk. É um time que pode melhorar muito ainda, mas mostrou que tem qualidade. Gol mal anulado do Coimbra​Em um lance rápido do ataque do Coimbra, Igor domina no peito, após rebote de Everson e faz o gol. A arbitragem enxerga toque de mão e anulou o tento. O time de Contagem começou melhor o jogo. Coimbra ia bem no jogo, mas o Galo tem Nacho Fernández. Gol do alvinegro​O meia argentino deixou seu cartão de visitas ao marcar o gol que abriu o placar no Mineirão. Vargas fez grande jogada com Alonso e achou Nacho sozinho no meio da área do Coimbra. Galo na frente. Galo mostra sua força e amplia​Nacho bate escanteio e Igor Rabello marca o segundo gol do alvinegro. A pressão inicial do Coimbra foi um lapso de bom futebol. As coisas voltaram ao normal no Mineirão. Hulk faz o primeiro com a camisa do Galo​O Coimbra virou sparring do Galo depois que levou o primeiro gol. Como Hulk não tem nada com isso, marcou de pênalti após Nacho sofrer a falta dentro da grande área. O Galo resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Nacho, Nacho e Nacho​A estreia do argentino não poderia ser melhor. Apesar de falta de ritmo de jogo, esteve presente em todos os gols do alvinegro no jogo. Marcou o dele, deu assistência para o segundo e sofreu o pênalti, que foi convertido por Hulk. Administrando o jogo​O Atlético-MG diminuiu a velocidade do jogo e ainda contou com o recuo do Coimbra, que queria evitar um placar mais “elástico” no Mineirão. O alvinegro segue 100% no campeonato, líder absoluto. São 15 gols marcados, média de três por jogo, com apenas dois sofridos, saldo de 13. Algo para Cuca pensar​Em 2013, o treinador do Galo tinha grandes nomes, mas a maioria em baixa no mercado da bola. Ronaldinho e Jô foram exemplos de redenção no esporte, com o título da Libertadores. Em 2020, o comandante alvinegro possui um elenco forte e peças de reposição quase no mesmo nível dos titulares. Cuca irá fazer uma boa mistura com os ingredientes que tem?
Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG 3 x 0 COIMBRAData: 19 de março de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Patrick Costa GuimarãesAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Breno RodriguesCartões amarelos: Lucas Hipólito(COI), Jair (ATL), Carciano(COI), Junior Alonso (ATL)Cartões vermelhos:Gols: Nacho Fernández, aos 27’-1ºT(1-0), Igor Rabello, aos 36’-2ºT(2-0), Hulk (pênalti), aos 45’-1ºT(3-0) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano (Guga, aos 13’-2ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Dodô; Jair (Zaracho, aos 13’-2ºT), Allan (Hyoran, aos 21’-2ºT) e Nacho; Hulk, Vargas (Eduardo Sasha, aos 20’-2ºT) e Keno (Nathan, aos 31’-2ºT) COIMBRA (Técnico: Eugênio Souza)​Jori, Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito(Thiago, aos Balaio, aos 20’-2ºT); Kauê, Thomás, Marquinho (Klysman, aos 39’-2ºT), Bruno Rocha (Eduardo, aos 20’-2ºT), Guilherme Santos (Yuri Tanque, aos 20’-2ºT) e Igor (Valdir, aos 43’-2ºT).

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