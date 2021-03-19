Com boa estreia de Nacho e 1º gol de Hulk, Atlético-MG vence o Coimbra no Mineirão

O Atlético-MG venceu o Coimbra por 3 a 0, gols de Nacho Fernández, Igor Rabello e Hulk(de pênalti), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, nesta sexta-feira, 19 de março, no Mineirão. O resultado manteve o Galo com 100% de aproveitamento na competição, sendo o líder isolado com 15 pontos. O Coimbra até começou bem o jogo, tendo um gol mal anulado, mas ficou sem forças para encarar o alvinegro, se contentando em evitar um placar maior, o que iria aumentar seu saldo negativo de gols. A equipe de Contagem é a lanterna da competição com apenas dois pontos em cinco jogos. Foi o último jogo antes da parada do Estadual, que ficará sem partidas por pelo menos 15 dias, numa determinação do Governo do Estado, para ajudar no combate ao coronavírus e aliviar o sistema de saúde mineiro. Apesar da paralisação que se inicia na segunda-feira, 22, o torcedor do Galo conseguiu ver os principais reforços do time juntos. Nacho Fernández e Hulk. E a dupla não decepcionou. Ambos marcaram gols e fizeram um jogo bom, apesar da fragilidade do rival. Destaque para Nacho, que esteve presente em todos os gols alvinegros. Primeiro marcando, depois dando uma assistência e ainda sofrendo a penalidade convertida por Hulk. É um time que pode melhorar muito ainda, mas mostrou que tem qualidade. Gol mal anulado do Coimbra​Em um lance rápido do ataque do Coimbra, Igor domina no peito, após rebote de Everson e faz o gol. A arbitragem enxerga toque de mão e anulou o tento. O time de Contagem começou melhor o jogo. Coimbra ia bem no jogo, mas o Galo tem Nacho Fernández. Gol do alvinegro​O meia argentino deixou seu cartão de visitas ao marcar o gol que abriu o placar no Mineirão. Vargas fez grande jogada com Alonso e achou Nacho sozinho no meio da área do Coimbra. Galo na frente. Galo mostra sua força e amplia​Nacho bate escanteio e Igor Rabello marca o segundo gol do alvinegro. A pressão inicial do Coimbra foi um lapso de bom futebol. As coisas voltaram ao normal no Mineirão. Hulk faz o primeiro com a camisa do Galo​O Coimbra virou sparring do Galo depois que levou o primeiro gol. Como Hulk não tem nada com isso, marcou de pênalti após Nacho sofrer a falta dentro da grande área. O Galo resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Nacho, Nacho e Nacho​A estreia do argentino não poderia ser melhor. Apesar de falta de ritmo de jogo, esteve presente em todos os gols do alvinegro no jogo. Marcou o dele, deu assistência para o segundo e sofreu o pênalti, que foi convertido por Hulk. Administrando o jogo​O Atlético-MG diminuiu a velocidade do jogo e ainda contou com o recuo do Coimbra, que queria evitar um placar mais “elástico” no Mineirão. O alvinegro segue 100% no campeonato, líder absoluto. São 15 gols marcados, média de três por jogo, com apenas dois sofridos, saldo de 13. Algo para Cuca pensar​Em 2013, o treinador do Galo tinha grandes nomes, mas a maioria em baixa no mercado da bola. Ronaldinho e Jô foram exemplos de redenção no esporte, com o título da Libertadores. Em 2020, o comandante alvinegro possui um elenco forte e peças de reposição quase no mesmo nível dos titulares. Cuca irá fazer uma boa mistura com os ingredientes que tem?