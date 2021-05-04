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futebol

Com boa campanha no Paulistão, Bruno Aguiar celebra bom momento no Novorizontino

Zagueiro com passagem por Santos e Sport é fundamental no esquema do Tigre para a campanha muito positiva no Campeonato Paulista 2021...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 14:23
Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Em grande fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Para o jogador, a meta de todos é crescer em 2021.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para crescer de produção em 2021. Estamos no caminho certo para que as coisas aconteçam como estamos planejando. Vamos lutar muito para melhorar o desempenho em campo na temporada - afirmou o experiente zagueiro do Tigre.
Segundo Aguiar, sua fase tem sido muito especial e sabe que o clube tem o ajudado muito para manter a sua fase em um alto nível.- Estou vivendo uma fase muito especial e agradeço ao clube por isso. Vou continuar me dedicando muito para manter esse histórico aqui.

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