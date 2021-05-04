Com boa campanha no Paulistão, Bruno Aguiar celebra bom momento no Novorizontino

Em grande fase no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Para o jogador, a meta de todos é crescer em 2021.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para crescer de produção em 2021. Estamos no caminho certo para que as coisas aconteçam como estamos planejando. Vamos lutar muito para melhorar o desempenho em campo na temporada - afirmou o experiente zagueiro do Tigre.