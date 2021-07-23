Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com boa campanha na Copa Zico, MG Sports projeta ser um clube formador

Projeto é gerenciado por Marcos Antonio, pai do meio-campo Gerson, e foi eliminado nas quartas de final da competição...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 19:09
Crédito: Divulgação
Eliminada nas quartas de final da Copa Zico, a equipe sub-15 da MG Sports teve o desempenho exaltado pelo gestor Marcos Antonio, pai do meio-campo Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Olympique de Marselha (FRA). O projeto é da empresa de gestão de atletas e perdeu para o Projeto A6, por 1 a 0, no jogo derradeiro. De acordo com Marcão, o objetivo é a formação de jogadores.
- Fico muito feliz com o desempenho do time, numa competição tradicional e de alto nível. Nosso objetivo é formar atletas. Mais do que ter o êxito dentro de campo, é formar jogadores. Prepará-los para a carreira e para a vida. E a gente, contra grandes equipes, conseguiu ter uma grande campanha. Acho que é um indicativo que estamos seguindo um caminho bacana - disse, completando.
- Novos jogadores vão aparecer nessa safra. É uma geração que apostamos muito. Com jogadores de personalidade. E nosso objetivo é moldá-los, como homens e como atletas. Damos toda a estrutura para que isso aconteça. Tenho muito expectativa sobre - afirmou.
Veja a tabela do BrasileirãoNa competição, o time ficou no grupo A, ao lado de America, Peñarol e Projeto Hemeneutas Jovens. A equipe terminou a fase inicial invicta e na segunda colocação, com sete pontos, um gol sofrido e cinco marcados. A eliminação nas quartas pelo placar mínimo não mexeu com a confiança de Marcão.
Com campos de treinamentos em Nova Iguaçu e Recreio, no Rio de Janeiro, a MG Sports tem como principal objetivo municiar os grandes clubes do futebol brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados