Com boa campanha na Copa Zico, MG Sports projeta ser um clube formador

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Eliminada nas quartas de final da Copa Zico, a equipe sub-15 da MG Sports teve o desempenho exaltado pelo gestor Marcos Antonio, pai do meio-campo Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Olympique de Marselha (FRA). O projeto é da empresa de gestão de atletas e perdeu para o Projeto A6, por 1 a 0, no jogo derradeiro. De acordo com Marcão, o objetivo é a formação de jogadores.

- Fico muito feliz com o desempenho do time, numa competição tradicional e de alto nível. Nosso objetivo é formar atletas. Mais do que ter o êxito dentro de campo, é formar jogadores. Prepará-los para a carreira e para a vida. E a gente, contra grandes equipes, conseguiu ter uma grande campanha. Acho que é um indicativo que estamos seguindo um caminho bacana - disse, completando.

- Novos jogadores vão aparecer nessa safra. É uma geração que apostamos muito. Com jogadores de personalidade. E nosso objetivo é moldá-los, como homens e como atletas. Damos toda a estrutura para que isso aconteça. Tenho muito expectativa sobre - afirmou.

Veja a tabela do BrasileirãoNa competição, o time ficou no grupo A, ao lado de America, Peñarol e Projeto Hemeneutas Jovens. A equipe terminou a fase inicial invicta e na segunda colocação, com sete pontos, um gol sofrido e cinco marcados. A eliminação nas quartas pelo placar mínimo não mexeu com a confiança de Marcão.