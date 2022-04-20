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Com boa atuação de Gerson, Olympique de Marselha vence o Nantes e evita título do PSG

Dimitri Payet, duas vezes, e Amine Harita marcaram os gols da vitória do vice-líder, que teve atuação eficiente do ex-Flamengo em dois lances decisivos no Vélodrome...
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Publicado em 

20 abr 2022 às 19:22

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 19:22

O Olympique de Marselha venceu o Nantes por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Vélodrome, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, e evitou que o PSG soltasse o grito de campeão.
Dimitri Payet, duas vezes, e Amine Harita marcaram os gols da vitória do time comandado por Jorge Sampaoli, enquanto Andrei Girotto e Marcus Cocco marcaram para a equipe de Antoine Kombouaré. O brasileiro Gerson teve atuação segura e foi decisivo em dois lances do triunfo.
> Veja a tabela do Campeonato FrancêsO Olympique perdia por 2 a 1 quando o ex-jogador do Flamengo sofreu pênalti. Na cobrança, Payet igualou o placar. Pouco depois. Gerson deu o passe para Harit sacramentar a virada.
Com o resultado, o Olympique frustrou os planos do PSG de assegurar a taça. O time de Neymar venceu o Angers por 3 a 0 e chegou aos 77 pontos, a um passo do título. Na próxima rodada, os parisienses garantem o título com um empate.
+ Jovem da selfie com astros do PSG em elevador detalha encontro 'surpresa' com Messi, Neymar & Cia.
Crédito: DimitriPayetvoltouaserprotagonistadoOlympiquedeMarselha(Foto: ChristopheSIMON/AFP

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