Com boa atuação de Gerson, Olympique de Marselha vence o Nantes e evita título do PSG

O Olympique de Marselha venceu o Nantes por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Vélodrome, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, e evitou que o PSG soltasse o grito de campeão.

Dimitri Payet, duas vezes, e Amine Harita marcaram os gols da vitória do time comandado por Jorge Sampaoli, enquanto Andrei Girotto e Marcus Cocco marcaram para a equipe de Antoine Kombouaré. O brasileiro Gerson teve atuação segura e foi decisivo em dois lances do triunfo.

> Veja a tabela do Campeonato FrancêsO Olympique perdia por 2 a 1 quando o ex-jogador do Flamengo sofreu pênalti. Na cobrança, Payet igualou o placar. Pouco depois. Gerson deu o passe para Harit sacramentar a virada.

Com o resultado, o Olympique frustrou os planos do PSG de assegurar a taça. O time de Neymar venceu o Angers por 3 a 0 e chegou aos 77 pontos, a um passo do título. Na próxima rodada, os parisienses garantem o título com um empate.

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