Com Benzema de volta após quase seis anos, França anuncia lista de convocados para a Eurocopa

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Atual campeã mundial, e vice na última Eurocopa, a França está convocada para o principal torneio de seleções do Velho Continente. Nesta terça-feira, o técnico Didier Dechamps anunciou a lista de jogadores que defenderá a Les Bleus em busca do tricampeonato.

+ Veja a tabela da EurocopaA principal novidade fica por conta do retorno do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, que volta a ser convocado após quase seis anos. O centroavante foi afastado da seleção após um episódio de chantagem com o ex-companheiro Valbuena.

A última partida do camisa 9 merengue pela seleção foi em outubro de 2015, em amistoso preparatório para a Eurocopa de 2016, contra a Armênia. Na ocasião, Benzema marcou duas vezes na vitória por 4 a 0.

Diferentemente do habitual, quando 23 jogadores são convocados, a Uefa permitiu que 26 atletas fossem chamados para a Eurocopa. O motivo é em virtude da pandemia da Covid-19, que que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença.

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VEJA OS CONVOCADOS​Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignam (Lille) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha);

Defensores: Clemént Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Lucas Digne (Everton), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Lucas Hernández (Bayern de Munique) e Léo Dubois (Lyon);

Meio-campistas: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique);