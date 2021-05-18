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Com Benzema de volta após quase seis anos, França anuncia lista de convocados para a Eurocopa

Atacante não joga pela seleção francesa desde 2015, quando se envolveu em caso policial por chantagem a um companheiro. Em função da Covid-19, 26 atletas foram chamados...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 16:04
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Atual campeã mundial, e vice na última Eurocopa, a França está convocada para o principal torneio de seleções do Velho Continente. Nesta terça-feira, o técnico Didier Dechamps anunciou a lista de jogadores que defenderá a Les Bleus em busca do tricampeonato.
+ Veja a tabela da EurocopaA principal novidade fica por conta do retorno do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, que volta a ser convocado após quase seis anos. O centroavante foi afastado da seleção após um episódio de chantagem com o ex-companheiro Valbuena.
A última partida do camisa 9 merengue pela seleção foi em outubro de 2015, em amistoso preparatório para a Eurocopa de 2016, contra a Armênia. Na ocasião, Benzema marcou duas vezes na vitória por 4 a 0.
Diferentemente do habitual, quando 23 jogadores são convocados, a Uefa permitiu que 26 atletas fossem chamados para a Eurocopa. O motivo é em virtude da pandemia da Covid-19, que que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
VEJA OS CONVOCADOS​Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignam (Lille) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha);
Defensores: Clemént Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Lucas Digne (Everton), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Lucas Hernández (Bayern de Munique) e Léo Dubois (Lyon);
Meio-campistas: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique);
Atacantes: Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

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