Com belo gol de falta, Raphinha brilha novamente na Premier League e faz homenagem à Dona Miguelina: 'Para sempre em nossos corações'

Crédito: Leeds/Divulgação

A cada jogo que passa, Raphinha demonstra estar cada vez mais à vontade na Premier League. Nesta terça-feira (23), em partida adiada da 18ª rodada, o brasileiro foi o principal nome do Leeds na vitória de 3 a 0 sobre o Southampton.

Veja a tabela do InglêsAlém de comandar o triunfo da equipe, o camisa 18 marcou um belo gol de falta, o terceiro do clube, e dedicou o lance à Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho Gaúcho, que faleceu nesta semana devido às complicações por causa do coronavírus.

- Hoje, foi um jogo muito especial pra mim. Entrei em campo com uma imensa tristeza pela partida da Dona Miguelina. Quem nos conhece, sabe que nossas famílias sempre foram muito próximas e eu tinha um enorme carinho por ela. Além de ser uma pessoa muito querida, era a mãe do meu maior ídolo. Só espero que ela esteja em paz e descansando. Dedico esse gol pra toda a família. Estaremos sempre juntos - comentou o meia-atacante.

Raphinha também falou a respeito de mais uma grande atuação, algo que vem acontecendo com frequência na Premier League.

- A Premier League é uma liga extremamente complicada, disputada e dura. Os jogos são intensos e equilibrados. Estou muito feliz com a minha rápida adaptação, afinal, é a minha primeira temporada, e satisfeito por conseguir ajudar o time nesse retorno à competição após tantos anos. O mais importante é que estamos fazendo uma campanha bem regular. A equipe subiu nesta temporada e sabíamos que não seria fácil competir com times tão bons, mas estamos demonstrando que temos qualidade e podemos melhorar, ainda mais, nossa posição na tabela, que já é ótima - comemorou o brasileiro.

Além da bola na rede de Raphinha, os outros gols da partida foram marcados pelo atacante Bamford e pelo defensor Dallas. Com o triunfo, o Leeds assume a 10ª posição na tabela, com 35 pontos.

No próximo sábado, a equipe volta a campo para encarar o Aston Villa, novamente em casa.