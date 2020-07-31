Com belo currículo, Moore deixará o Liverpool, que trocará de CEO

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Desde 2017 no Liverpool, Peter Moore não será mais CEO do clube e deve voltar aos Estados Unidos. De acordo com a imprensa britânica, Billy Hogan, que trabalha para a Fenway Sports Group (FSG), empresa que detém os direitos dos Reds desde 2004, assumirá o cargo.

A mudança será feita no final de agosto. Moore deixará o Liverpool com duas finais de Champions League no currículo, um título, além de conquistar a primeira Premier League dos Reds desde 1992.

- Pensar que vencemos a Champions League, o Mundial de Clubes da Fifa e agora o título da Premier League durante o meu tempo aqui está muito além dos meus sonhos. Foi uma conquista fenomenal de todos. A equipe merece plenamente os aplausos e o reconhecimento. Voltei para Liverpool em 2017, tendo estado nos EUA por mais de 30 anos, e tem sido uma experiência muito especial. Tenho memórias daqui que guardarei para sempre - disse Moore.