Com Balotelli de volta e brasileiros estreando, Roberto Mancini convoca Itália para período de treinos

Com a chegada da primeira Data-Fifa de 2022, o técnico Roberto Mancini, da Itália, anunciou nesta segunda-feira a convocação de 35 jogadores para um período de treinamento visando a preparação para a repescagem europeia para a Copa do Mundo do Qatar. A principal novidade é a volta do atacante Mario Balotelli, que não veste a camisa da Azzurri há mais de três anos.Atualmente no Adana Demirspor, da primeira divisão da Turquia, o 'Super Mario' tem tido boas atuações na temporada. Em 21 partidas, o centroavante de 31 anos marcou nove gols e deu cinco assistências. Sua equipe ocupa a quarta colocação do campeonato nacional e sonha com vaga na próxima Champions League.

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A última vez que Balotelli foi convocado para a seleção italiana foi em setembro de 2018, na disputa da Nations League. O camisa 9 foi titular em um empate em 1 a 1 com a Polônia, mas não balançou as redes e foi substituído na etapa final. Ao todo, ele tem 36 partidas pela atual campeã europeia, com 14 gols.

BRASILEIROS CHAMADOS​Além da volta de Balotelli, Roberto Mancini promoveu também a primeira convocação para uma dupla de brasileiros que possui cidadania italiana. O zagueiro Luiz Felipe, da Lazio, e o meia-atacante João Pedro, do Cagliari, são outras novidades. Capitão da Atalanta e campeão da Eurocopa, Rafael Tolói também está na lista.

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Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Rafael Tolói (Atalanta);

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter de Milão) e Sandro Tonali (Milan);

Atacantes: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), João Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).