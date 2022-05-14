Com baixas, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Cuiabá

O São Paulo encerrou, na manhã deste sábado (14), sua preparação para enfrentar o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em dois grupos. Um realizou um coletivo, de 11 contra 11, com ajustes táticos, em campo reduzido, enquanto o outro fez um treino técnico. Houve ainda um trabalho complementar de finalização ao gol.

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TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro O goleiro Tiago Volpi, que hoje teve sua transferência concluída para o Toluca, seguiu seu trabalho de recuperação no REFFIS e ainda ficará alguns dias em tratamento por conta de dores no ombro direito antes de embarcar para o México.

Os meio-campistas Andrés Colorado, que se recupera de uma lesão muscular no reto femoral direito, e Gabriel Sara, que foi submetido a uma cirurgia para correção de lesão ligamentar no tornozelo direito, seguem nos trabalhos para recuperação.

Para o duelo com o Cuiabá, o Tricolor não poderá contar também com o zagueiro Diego Costa, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.