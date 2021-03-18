Com aval do Independiente, meia Benítez já treina no São Paulo

O meia Benítez, com negociação encaminhada para jogar no São Paulo, já treina com o elenco do Tricolor no CT da Barra Funda, assim como aconteceu também na última quarta-feira.
O jogador está inserido no CT da Barra Funda com o aval do Independiente (ARG), clube com o qual tem contrato, mas já se acertou com o São Paulo. Resta apenas detalhes a serem finalizados com o Vasco, clube onde Benítez estava emprestados, para o anúncio oficial.
No começo desta semana, a negociação parecia fechada, com a ida do atacante Paulinho Boia ao Gigante da Colina. No entanto, o jogador recusou a oferta e optou por permanecer no Tricolor. A princípio, o clube seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com os clubes, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar. Caso a rodada seja cancelada, o elenco deve ganhar folga a partir de sexta-feira.