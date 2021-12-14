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Com aval de Ceni, São Paulo tem interesse em dupla do Fortaleza, mas esbarra nas condições do negócio

Romarinho e Ronald são os alvos do Tricolor para o reforçar o elenco para a temporada 2022. Fim de contrato de um e altos valores de outros são entraves para as tratativas...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 15:55

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 15:55

O São Paulo segue seu planejamento para a temporada 2022 e tem agido nos bastidores para tentar entender a situação de alguns nomes sugeridos por Rogério Ceni. Dois deles estão no Fortaleza, ex-clube do treinador. Trata-se de Ronald e Romarinho, nomes que foram noticiados pelo GE e confirmados pelo LANCE!. Ambos tiveram a situação consultada, mas até aqui, sem avanços. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Tanto um quanto o outro trabalharam com o atual treinador do Tricolor durante sua passagem pelo clube cearense. Por esse motivos, fazem parte da lista de reforços para o próximo ano. A ideia é montar um elenco com peças que sejam afeitas ao estilo de jogo que Ceni gosta de colocar em prática.
Romarinho é um meia-atacante rápido, que conseguiria dar uma dinâmica de jogo diferente do que o elenco atual oferece. Nesse caso, a negociação poderia ser mais fácil por conta do contrato com o Fortaleza, que vai até julho de 2022, ou seja, em breve poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube. Mas os cearenses, por enquanto, não estão dispostos a liberar o jogador antes do término do vínculo. Uma troca de atletas não está descartada pelas diretorias.
Já a situação de Ronald é mais complexa, pois o meio-campista foi contratado em definitivo recentemente pelo Fortaleza, que fez um investimento considerável pelo jovem de 24 anos. De acordo com a apuração do LANCE!, o São Paulo fez consultas informais sobre o jogador, mas esbarrou em valores altos para a atual realidade do clube e deu alguns passos atrás no interesse.
Segundo as fontes consultadas pela reportagem, as negociações não estão nem perto de serem fechadas, nem descartadas. O status delas é de consulta, ou seja, Ronald e Romarinho estão no radar do São Paulo para a próxima temporada, ambos com aval de Rogério Ceni. Por ora, por enquanto, não há avanços e outros nomes estão sendo discutidos internamente com tais perfis.
Crédito: RonaldeRomarinhofazempartedalistadepretensõesdoSãoPaulo(Foto:MontagemLANCE!/Fortaleza

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