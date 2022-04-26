Com ausência de Gabriel Neves, São Paulo treina em véspera de viagem para Sul-Americana

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (26) sem a presença de Gabriel Neves no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Jorge Wilstermann, na Bolívia, na próxima quinta-feira (28). GALERIA> Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22Após o aquecimento, Rogério Ceni comandou uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido com dinâmicas que incentivavam a troca de passes em velocidade, a movimentação e duelos individuais. Na parte final, ainda houve um exercício de cruzamentos e finalizações.