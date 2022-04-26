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Com ausência de Gabriel Neves, São Paulo treina em véspera de viagem para Sul-Americana

O jogador ficou de fora do treinamento após sofrer um trauma no tornozelo direito. A equipe se prepara para enfrentar o Jorge Wilstermann...
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Publicado em 

26 abr 2022 às 14:20

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 14:20

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (26) sem a presença de Gabriel Neves no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Jorge Wilstermann, na Bolívia, na próxima quinta-feira (28). GALERIA> Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22Após o aquecimento, Rogério Ceni comandou uma atividade de 11 contra 11 em espaço reduzido com dinâmicas que incentivavam a troca de passes em velocidade, a movimentação e duelos individuais. Na parte final, ainda houve um exercício de cruzamentos e finalizações.
O volante Gabriel Neves sofreu um trauma no tornozelo direito na atividade de segunda-feira (25) e ficou de fora do treinamento, realizando tratamento no Reffis.
O elenco volta a trabalhar no CT na manhã de quarta-feira (27) e embarca na parte da tarde para Cochabamba, na Bolívia. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.
Crédito: SãoPaulotreinousemapresençadeGabrielNeves(Reprodução/SãoPauloFC

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