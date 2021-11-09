Com aumento nos valores, Atlético-MG inicia venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians

O Atlético-MG já começou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, quarta-feira, 10 de novembro, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização será exclusivamente online. Os valores aumentaram e variam de R$ 39,20 a R$ 252.
Laranja SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00
Laranja InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00
Amarelo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00
Amarelo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00
Vermelho SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80GNV Prata: R$75,60GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00Ingresso Adicional: R$84,00Inteira: R$168,00
Vermelho InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80GNV Prata: R$75,60GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00Ingresso Adicional: R$84,00Inteira: R$168,00
Roxo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$63,70GNV Prata: R$81,90GNV Branco / GNV Clubes: R$91,00Ingresso Adicional: R$91,00Inteira: R$182,00
Roxo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$88,20GNV Prata: R$113,40GNV Branco / GNV Clubes: R$126,00Ingresso Adicional: R$126,00Inteira: R$252,00
Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada. Após a reclamação de quem não conseguiu comprar ingressos contra o América, o clube informou que os sócios de todas as categorias poderão apenas mais 01 (um) ingresso adicional com 50% de desconto.
Horários da venda
08/11 (16h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)08/11 (22h): GNV Prata (55% de desconto)09/11 (8h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)09/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV09/11 (13h): Não sóciosEncerramento da venda on-line: 10/11 (14h)Condições de acesso ao estádio
1. Apresentar o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, IMPRESSO).
2. a) Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única): apresentar comprovante IMPRESSO de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina).
b) Torcedores não plenamente vacinados: apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.
Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;
3. Apresentar documento de identificação;
4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.