Com aumento nos valores, Atlético-MG inicia venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians

Crédito: A Massa Alvinegra terá de pagar um pouco a mais para ver a equipe diante do Corinthians -(Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG já começou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, quarta-feira, 10 de novembro, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização será exclusivamente online. Os valores aumentaram e variam de R$ 39,20 a R$ 252.

Laranja SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00

Laranja InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00

Amarelo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00

Amarelo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$39,20GNV Prata: R$50,40GNV Branco / GNV Clubes: R$56,00Ingresso Adicional: R$56,00Inteira: R$112,00

Vermelho SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80GNV Prata: R$75,60GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00Ingresso Adicional: R$84,00Inteira: R$168,00

Vermelho InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$58,80GNV Prata: R$75,60GNV Branco / GNV Clubes: R$84,00Ingresso Adicional: R$84,00Inteira: R$168,00

Roxo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$63,70GNV Prata: R$81,90GNV Branco / GNV Clubes: R$91,00Ingresso Adicional: R$91,00Inteira: R$182,00

Roxo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$88,20GNV Prata: R$113,40GNV Branco / GNV Clubes: R$126,00Ingresso Adicional: R$126,00Inteira: R$252,00

Os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada. Após a reclamação de quem não conseguiu comprar ingressos contra o América, o clube informou que os sócios de todas as categorias poderão apenas mais 01 (um) ingresso adicional com 50% de desconto.

Horários da venda

08/11 (16h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)08/11 (22h): GNV Prata (55% de desconto)09/11 (8h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)09/11 (12h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV09/11 (13h): Não sóciosEncerramento da venda on-line: 10/11 (14h)Condições de acesso ao estádio

1. Apresentar o voucher do ingresso (digital ou, preferencialmente, IMPRESSO).

2. a) Torcedores plenamente vacinados (segunda dose ou dose única): apresentar comprovante IMPRESSO de vacinação (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina).

b) Torcedores não plenamente vacinados: apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida.

Os comprovantes de vacinação e testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;

3. Apresentar documento de identificação;