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futebol

Com atuação de gala de Martial, Manchester United vence Sheffield

Atacante francês fez os três gols da partida que garantiram a vitória dos Red Devils...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 18:53

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:53

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP
Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Sheffield por 3 a 0. Os três gols da partida foram marcados por Anthony Martial, que foi o grande nome do jogo.
HÁ TANTO TEMPO...O último hat-trick do Manchester United foi em 2013, com Robin Van Persie. Martial quebrou um tabu de sete anos e garantiu a vitória para os Red Devils sem problemas.
PARTIDA FÁCILDavid De Gea não teve problemas atrás. O Sheffield chutou no gol do espanhol apenas uma vez durante a partida, mas sem perigo. Foi uma vitória tranquila para o Manchester United.
DUPLA DE TALENTOPogba e Bruno Fernandes mostraram que estão se entendendo em campo. Com muita movimentação e ótimos passes, os dois jogadores tiveram boa atuação e criaram boas oportunidades para os Red Devils.
DE OLHO EM CIMAEmpolgado, o Manchester United chegou aos 49 pontos e se manteve na 5ª colocação. O Chelsea (4º) ainda joga na rodada e, caso não vença, pode ver a vantagem para os Red Devils ser diminuída.
VOLTOU BEMDepois da pausa da Premier League por conta do coronavírus, Marcus Rashford conseguiu se recuperar de lesão e voltar em grande estilo. O atacante inglês deu duas assistências para Martial no jogo e teve grande atuação.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Manchester United volta a campo no sábado (27), às 13h30, pela Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, o Sheffield recebe o Arsenal no domingo (28), às 9h.E MAIS:Agüero passa por cirurgia e só deve ficar à disposição na ChampionsDiretor da Inter de Milão fala sobre futuro de Lautaro e afirma que atleta não demonstrou desejo de sairCoutinho volta a treinar após se recuperar de lesãoEx-jogador do Liverpool diz que Coutinho será 'bem-vindo' pelos torcedores caso volte aos RedsArsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David LuizValencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias E MAIS:

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