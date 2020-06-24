Com atuação de gala de Martial, Manchester United vence Sheffield

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Pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Sheffield por 3 a 0. Os três gols da partida foram marcados por Anthony Martial, que foi o grande nome do jogo.

HÁ TANTO TEMPO...O último hat-trick do Manchester United foi em 2013, com Robin Van Persie. Martial quebrou um tabu de sete anos e garantiu a vitória para os Red Devils sem problemas.

PARTIDA FÁCILDavid De Gea não teve problemas atrás. O Sheffield chutou no gol do espanhol apenas uma vez durante a partida, mas sem perigo. Foi uma vitória tranquila para o Manchester United.

DUPLA DE TALENTOPogba e Bruno Fernandes mostraram que estão se entendendo em campo. Com muita movimentação e ótimos passes, os dois jogadores tiveram boa atuação e criaram boas oportunidades para os Red Devils.

DE OLHO EM CIMAEmpolgado, o Manchester United chegou aos 49 pontos e se manteve na 5ª colocação. O Chelsea (4º) ainda joga na rodada e, caso não vença, pode ver a vantagem para os Red Devils ser diminuída.

VOLTOU BEMDepois da pausa da Premier League por conta do coronavírus, Marcus Rashford conseguiu se recuperar de lesão e voltar em grande estilo. O atacante inglês deu duas assistências para Martial no jogo e teve grande atuação.